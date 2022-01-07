Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев выложил в инстаграм совместное фото с певицей и актрисой Ольгой Бузовой. На фото он вместе с девушкой пьет вино. Малафеев подписал снимок: «Кайфуем, жизнь одна».

Фото язвительно прокомментировал телеведущий Дмитрий Губерниев, сделав отсылку к своей знаменитой шутке про коньяк, которая во время одного из эфиров довела Бузову до слез.

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«С утра коньяк уже вдвоем пьете?» – запанчил Губерниев и сопроводил вопрос смеющимся смайликом.

Две недели назад 42-летний Малафеев сообщил о разводе с женой Екатериной, с которой воспитывает троих детей. Футболист подружился с Бузовой во время съемок шоу «Звезды в Африке», но спортсмен и селебрити не подтвердили романтичных отношений.

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