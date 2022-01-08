Пропавший полузащитник ЦСКА Бактиер Зайнутдинов вышел на связь. Игрок проводит новогодние каникулы на родине в Казахстане, где с начала года проходят массовые акции протеста. Ранее Бактиер перестал отвечать на звонки и сообщения в течение нескольких дней. Агент Зайнутдинова Евгений Новиков сообщил о том, что получил возможность созвониться с футболистом.
«Зайнутдинов уже на связи, сегодня я смог с ним поговорить, так что все в порядке. Да, он находится сейчас в Казахстане, но беспокоиться не о чем, все хорошо», – сказал Новиков.
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В Казахстане с начала 2022 года продолжается политический кризис. В крупных городах республики проходят массовые протесты против повышения цен на автомобильное топливо. Несколько дней в стране не работали интернет и мобильная связь.
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У бывшего партнера Зайнутдинова по «Ростову» Маттиаса Нормана тоже неприятности. Полузащитника «Норвича» ограбили в Англии.
А экс-тренер Бактиера Валерий Карпин пошутил в инстаграме, что русский футбол остается на дне. Непривычная риторика для коуча национальной команды.
Источник: Sport24
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