УЕФА опубликовал список молодых игроков не старше 21 года, которые имеют все шансы ярко проявить себя в 2022 году. В список возможных будущих звезд вошли и два российских игрока – полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и полузащитник ЦСКА Максим Мухин. Рейтинг был составлен журналистами и редакторами сайта организации.

«Захарян способен играть на любом фланге, проявлять изобретательность и забивать голы с любого расстояния. В прошлом сезоне он был признан лучшим молодым игроком РПЛ и стал самым молодым полевым игроком, дебютировавшим в сборной.

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Мухин появлялся на поле в матчах за сборную России на Евро, но лучше проявил себя в ЦСКА, куда перешел в мае из «Локомотива». В армейском клубе зарекомендовал себя разрушительной силой в центре поля», – говорится на сайте УЕФА.

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В рейтинг также попали такие футболисты как Эрик Ботеим («Краснодар»), Харви Эллиотт («Ливерпуль»), Гави, Нико (оба – «Барселона»), Эмил Смит Роу («Арсенал») и Михаил Мудрик («Шахтер», Донецк).

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