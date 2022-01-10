Петербургский «Зенит» официально объявил о переходе в команду нападающего самарских «Крыльев Советов» Ивана Сергеева. Соглашение с 26-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Сине-бело-голубые приветствуют Ивана Сергеева в Петербурге и желают нападающему новых побед и новых рекордов в составе «Зенита», – говорится в сообщении на сайте.

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В контракте Сергеева прописана сумма отступных в размере 180 млн рублей (2,16 млн евро). Также «Зениту» нужно будет заплатить еще агентские и подъемные футболисту.

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Сергеев представлял «Крылья Советов» с августа 2020 года. В своем первом сезоне за самарский клуб он забил 40 мячей в 39 играх первенства ФНЛ, установив рекорд лиги, и помог «Крыльям» вернуться в РПЛ. В текущем сезоне на счету Ивана шесть мячей в чемпионате России и два – в Кубке страны. В ноябре 2021 года Сергеев получил приглашение в сборную России и попал в заявку на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команд Кипра и Хорватии.

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