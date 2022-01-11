Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Ювентус» до закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, туринцы задумались об усилении атаки после травмы Федерико Кьезы, который выбыл до конца сезона из-за травмы передней крестообразной связки колена.

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Главный тренер «Юве» Массимилиано Аллегри уже обсудил с руководством клуба планы по усилению состава. Стороны сошлись на том, чтобы не искать прямую замену Кьезе, а пригласить универсального форварда. Первый кандидат в списке желаемых приобретений – Сердар Азмун.

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Как отмечает источник, иранец нравится и Аллегри, и боссам «Ювентуса». В числе плюсов сделки указывается то, что у Азмуна истекает срок контракта с «Зенитом», а туринцы хотят усилить состав за небольшие деньги. Кроме того, в заявке «Юве» есть место для игрока не из Евросоюза.

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Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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