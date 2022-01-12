31-летний нападающий Федор Смолов сменил «Локомотива» на московское «Динамо». Красно-зеленые объявили о расставании с футболистом.

Ранее Sport24 писал, что вице-лидеры чемпионата России заплатят за Федора 10 млн рублей. Контракт Смолова с новым клубом должен быть рассчитан на 1,5 года.

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