Защитник «Спартака» Андрей Ещенко опубликовал фото в стрингах.

«Водные процедуры», – написал Ещенко под постом в инстаграме. Также он выложил снимок в сторис. «Чуть-чуть стриптиз, не заводимся», – говорится в подписи к фото.

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На публикацию Ещенко отреагировали бывшие партнеры футболиста по «Спартаку», «Локомотиву» и сборной России.

«Старый, тебя-то куда понесло», – написал Роман Павлюченко в комментариях.

Вратарь Артем Ребров отметился коротким комментарием: «Моделька».

«Шок контент», – написал Владислав Игнатьев.

Также пост Ещенко прокомментировал журналист и блогер Василий Уткин.

«Андрей Ещенко на каникулах, похоже, сделал себе татуировку стрингов», – написал Уткин в телеграм-канале.

В соцсетях русских футболистов в последнее время весело – например, Вячеслав Малафеев выложил фото с Ольгой Бузовой и нарвался на троллинг Дмитрия Губерниева

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