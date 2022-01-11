В российской Премьер-лиге со следующего сезона может измениться лимит на легионеров – рассматривается два варианта для реформы.
Первый заключается в том, чтобы оставить максимум 12 мест в заявке для иностранцев с ограничением на поле – не более восьми. При этом у клубов останется обязательство иметь в заявке четырех доморощенных футболистов.
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Второй вариант – максимум 13 иностранцев в заявке на сезон без ограничений на поле. Сохранится не только необходимость иметь четырех доморощенных игроков в заявке, но и восемь воспитанников национальной ассоциации. Также есть предложение о введении специального налога на легионера, – это определенная плата за каждую проведенную игроком минуту на поле.
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В данный момент в РПЛ действует лимит из восьми иностранцев в заявке на сезон без ограничений на поле.
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Источник: «РБ Спорт».
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