«Динамо» объявило о переходе Федора Смолова из «Локомотива». Инсайдеры сообщают, что сумма трансфера составила 120 тысяч евро. Форвард вернулся в «Динамо» после шестилетнего перерыва и даже пошел ради этого на сокращение зарплаты. Сделка подтверждает стратегический подход «Динамо» к развитию, потому что Смолов поможет маркетингу клуба, а еще поделится опытом с молодыми Захаряном и Тюкавиным.

Трансферное окно в РПЛ не может не радовать. «Зенит» забрал у «Крыльев» рекордсмена ФНЛ по голам и форварда сборной Ивана Сергеева, «Спартак» выложил 9 млн евро за третьего бомбардира чемпионата Бельгии, «Краснодар» прикупил друга Холанна и защитника за 8 млн. Теперь мощным подписанием выстрелило «Динамо».

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Переход Смолова – главная сделка трансферного окна в РПЛ, которая выгодна всем. «Динамо» за небольшие деньги получает одного из главных русских форвардов последних лет, который одновременно ценен на поле и за его пределами. При этом круто, что Смолов сам захотел переезда и ради него даже пошел на двукратное сокращение зарплаты до 1,5 млн евро. Заряженность Федора лишь подтверждает логичность сделки. «Локо» следует курсу на омоложение и избавляется от возрастного игрока (Смолову 31 год), разгружая зарплатную ведомость на 3 млн евро. Сам же Смолов получает еще один вызов и шанс сверкнуть перед Карпиным, чтобы поехать на ЧМ-2022.

Чемпионат России Смолов ушел из «Локомотива» в «Динамо» 4 ЧАСА НАЗАД

Федор Смолов в сборной России Фото: Getty Images

С футбольной точки зрения Смолову есть что доказывать в клубе, в котором он начал карьеру еще в сезоне-2006/07 – первый заход получился не очень успешным. Смолов трижды уезжал (в «Фейенорд» и дважды в «Анжи»), но неизменно возвращался, пока не свернул в «Урал». В итоге статистика форварда в бело-голубой футболке: 4+3 по системе гол+пас в 77 играх. Ее точно нужно исправить.

И для этого есть неплохие предпосылки:

Смолов – второй бомбардир РПЛ после Артема Дзюбы с сезона-2014/15, когда Федор уехал в «Урал» (84 мяча против 98);

На том же временном промежутке у Смолова третий результат по минутам на гол (159 минут) среди игроков, сыгравших в чемпионате больше 50 матчей. Выше только Халк и Азмун из доминирующего «Зенита»;

в слабом по впечатлению сезоне-2021/22 (Федор без голов в РПЛ с октября 2021-го) Смолов идет в таблице бомбардиров четвертым (7 мячей) и опережает любого игрока «Динамо».

Но переход крут не только с точки зрения спорта, потому что одновременно с крутым форвардом «Динамо» приобрело медиаактив. До покупки Смолова у клуба не было большой звезды. Шунин застенчивый и скромный, несмотря на статус легенды. Захарян и Тюкавин слишком молоды и спрятаны от инфополя рекомендацией Шварца. Привезенные иностранцы круты на поле, но не обладают достаточным бэкграундом для привлечения внимания. В «Динамо» не было личностей, за которыми интересно следить, и Смолов это исправит.

Теперь активность москвичей в соцсетях станет только качественнее. Еще не объявленный официально переход Смолова отыграли постироничным заходом, что контракта не будет и на сборы игрок (сидящий в этот момент в самолете в экипировке клуба) с «Динамо» не летит, но это только начало. Федор обязательно снимется в куче промо и будет появляться в большинстве сторис.

Просто для понимания: инстаграм Смолова больше, чем официальные акки «Динамо» и «Локомотива» вместе взятые (575 тысяч подписчиков против 466). Федор был на интервью у Собчак, снимался в хитовом ютьюб-шоу Comment Out с Бузовой и в «Красаве», ходил к Урганту. Подписать российского игрока с более ярким (и при этом положительным) медийным образом было невозможно. Смолов круто выглядит, следит за трендами, не выкладывает фото и видео сомнительного содержания, не бьет людей стульями и не бесит фанатов. А главный негативный хайлайт его карьеры, случившийся на ЧМ в России, кажется, давно забыт.

Помимо этого, трансфер Смолова сопровождается историей возвращения домой – это второй пиар-плюс камбэка. Не Криштиану в «МЮ», конечно, но для РПЛ очень даже круто.

Федор Смолов в «Динамо», апрель 2012 года Фото: Getty Images

Если Смолов вдруг не забьет за оставшуюся часть сезона больше пяти мячей, он как минимум сможет дать Сандро Шварцу вариативность. Грулев и Тюкавин пока не готовы выдавать качественный перфоманс на длинном промежутке. Вячеслава полезнее использовать слева (оттуда он забил пять из шести мячей), а Константин не может играть полноценные 90 минут, справляясь с прессинг-требованиями Шварца. Смолов – вариант тоже не идеальный, учитывая интерес москвичей к таргетмэнам Митровичу и Кавани, но в лучшие годы он отлично исполнял роль киллера в штрафной.

Шварц говорил, что игроки, которые приходят в клуб, должны увеличивать конкуренцию. При этом немецкий специалист отмечал важность смеси поколений: «Новички не обязательно должны быть лучше уже имеющихся игроков – своим качеством они могут увеличивать конкуренцию, это тоже важно. Конечно, очень важно, чтобы в команде были игроки, уже прошедшие через что-то, и те, кто только начинает». Смолов сильнее и опытнее, и Тюкавина, и Грулева, поэтому их микс максимально органичен.

Смолов в «Динамо» – подтверждение здоровой ситуации в клубе. Впервые за многие годы бело-голубые бьются за чемпионство и действуют удивительно здраво. Сделка со Смоловым – инвестиция в маркетинг и спортивную вариативность, а результаты команды – не плод массовой закупки звезд, как было в эпоху Черчесова или португальцев. Кажется, всем все понятно, но надо проговорить еще раз: за таким стратегически и комплексно развивающимся «Динамо» – будущее РПЛ.

Чемпионат России Смолов может вернуться в «Динамо» – «Локо» согласовывает трансфер 02/01/2022 В 12:24