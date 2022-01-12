Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков сообщил о подписании контракта с защитником Юрием Жирковым.

«Пять минут назад закончили переговоры с Жирковым. Юрий выбрал Московскую область. Подписали контракт на полгода с возможностью продления еще на год. Результаты медосмотра полностью устроили, летит на сборы. У человека запредельное желание играть в футбол», – сказал Терюшков.

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