Питерский «Зенит» в зимнее трансферное окно не радует фанатов обильными тратами и звездными покупками. Действующие чемпионы России и лидеры текущего сезона подписали лишь одного игрока – взяли у «Крыльев Советов» лучшего бомбардира прошлого сезона ФНЛ Ивана Сергеева (40 мячей). По разным данным, раздражитель для Дзюбы и Азмуна обошелся сине-бело-голубым в два с копейками миллиона евро (плюс неизвестная сумма агентских). Но есть шанс, что одной сделкой для клуба зима не ограничится – в начале января из «Кайрата» в Северную Столицу подъехал защитник Нуралы Алип.

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22-летний футболист еще не подписал контракт и даже не размышляет над предложением «Зенита» – таких возможностей клуб ему пока банально не предоставил. Задача Нуралы – показать себя перед Сергеем Семаком и возможными новыми партнерами: с 13 по 25 января он проведет с питерцами сбор в ОАЭ, после чего клуб пример решение по его кандидатуре. Что известно об этом игроке и зачем он сильнейшему клубу России?

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Сирота с 12 лет, в сборной после двух матчей в профи

Нуралы, человек с непростой и витиеватой судьбой, стал футболистом, по сути, случайно. «Как-то мы сидели на уроке в школе, и к нам пришли люди, которые набирали в футбольную секцию детей 1998/1999 годов рождения. Я сходил на первую тренировку, и мне очень понравилось», – рассказывал он. В 2008 году Алип попал в клуб «Каспий», где в течение четырех лет играл на позиции нападающего. На тот отрезок пришлись два тяжелейших удара в его жизни: в 10 лет Нуралы потерял отца, в 12 – мать.

Пережитые потери закалили парня и сделали его морально крепким, что очень помогает ему на футбольном поле. «Его сильные стороны – характер и позиционная игра. Думаю, что как раз за счет своего сильного характера он себя проявит, – считает первый тренер Алипа Ержан Джамбиров. – Несмотря на эти жизненные трудности, за счет характера он дорос до такого человека, которым сейчас является».

Если обратить внимание на хронологию и то, чего достиг Нуралы в свои годы, становится очевидно: он – один из самых стремительно прогрессирующих игроков Казахстана. В 2015-м Алип перешел в академию «Кайрата», за три года добился места в основе клуба, спустя две недели после дебюта в профи получил вызов в основную сборную, а к 22 годам выиграл все главные трофеи страны. Мечта, не правда ли?

Неудивительно, что бывший главный тренер сборной Казахстана Станимир Стоилов называл Нуралы «будущим казахстанского футбола» и отмечал, «что у него есть все качества, чтобы стать знаковым игроком для сборной». Теперь центрдеф может стать еще и одним из немногих казахстанских игроков, получившим приглашение от крепкого европейского клуба.

Чем хорош Алип?

В «Каспии» Нуралы играл в нападении, но после перехода в академию «Кайрата» плавно через опорную зону опустился в центр защиты. В клубе объяснили решение шикарными физическими данными, хорошей игрой в воздухе и бойцовским характером парня. Нарезки действий Алипа на ютьюбе подтверждают эти характеристики.

«Он хорошо сложен, довольно мощный и быстрый при такой конституции тела. Хорош в борьбе и бесстрашен. Неплохо оснащен технически. Умеет начать атаку. У него нет такой шикарной длинной передачи, как у того же Ракицкого, но все же что-то да умеет», – поделился наблюдениями с Eurosport.ru спортивный журналист из Казахстана Айдын Кожахмет.

Также плюсом в резюме игрока служит умение сыграть на нескольких позициях: со слов самого Нуралы, он комфортно чувствует себя как в центре защиты, так и в опорной зоне. Хотя Кожахмет сомневается в универсализме футболиста: «У Нуралы есть свои слабые стороны. Например, он плохо читает игру, допускает позиционные ошибки. Но компенсирует это борьбой и хладнокровием. Полагаю, что он довольно ограничен: центральный защитник – единственная его позиция. Но он одинаково играет как в паре, так и в тройке».

Как «Зенит» вышел на Алипа?

Творческим отношениям «Зенита» и «Кайрата» не меньше трех лет. С 2018-го клубы организовали два товарищеских матча, а Нуралы – не первый игрок алматинцев, который пробуется в Санкт-Петербурге. В 2020-м на просмотр в Северную Столицу приезжал полузащитник Бауыржан Исламхан. У него задержаться в России не получилось: той же зимой футболиста позвал к себе «Аль-Айн», где Исламхан провел 10 матчей и заработал двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

Также ни для кого не секрет, что за «Кайрат» выступали звездные игроки сине-бело-голубых: Андрей Аршавин и Анатолий Тимощук попрощались с футболом именно в составе алматинцев, а затем вернулись в Санкт-Петербург. Ну и вишенка – сейчас клуб тренирует Курбан Бердыев, который хорошо знаком с Сергеем Семаком по работе в «Рубине». Возможно, именно Курбан Бекиевич дал наводку менее опытному коллеге присмотреться к Алипу.

Хотя это лишь предположение, потому что, по словам владельца алматинцев Кайрата Боранбаева, «Зенит» вел Нуралы еще в конце 2020-го, а тот факт, что игрок на год остался в КПЛ – чудо. Помимо питерцев им интересовались «Рубин», «Локомотив» и «Аякс», но до конкретных предложений дело не дошло.

Зачем Алип «Зениту»?

Известно, что зимой приобрести игрока европейского уровня по адекватной цене непросто, но в данном случае «Зенит» нашел оптимальный вариант. Transfermarkt оценивает Нуралы в 1,7 млн евро (третий по стоимости среди казахстанских игроков после Бактиёра Зайнутдинова и Александра Меркеля), хотя сине-бело-голубым точно придется заплатить больше, потому что сумма отступных за футболиста – 5 млн. Возможно, по дружбе боссы «Кайрата» сделают скидку.

Фактурный центральный защитник с рабочей левой ногой (такая в «Зените» есть только у Ракицкого) поможет Семаку удерживать баланс состава, когда весной начнутся матчи на три фронта: в Лиге Европы, в РПЛ и в Кубке России. Плюс у Алипа есть достаточный опыт против игроков высокого европейского уровня. Только в этом году он провел 13 еврокубковых матчей за «Кайрат» и шесть – пусть не всегда удачных – за сборную Казахстана. Например, вместе с ней сгорел 0:8 Франции в квалификации ЧМ-2022.

Нуралы Алип против Кингсли Комана в матче Франция – Казахстан в квалификации ЧМ-2022 Фото: Getty Images

Еще один важный момент подметил Айдын Кожахмет. «На мой взгляд, Алипу сложно будет сходу стать основным игроком в «Зените». Все же ему придется конкурировать с мастерами мирового уровня. Команду уровня «Ростова», «Сочи», «Урала» он осилит, в этом у меня нет сомнений. Но в Питере все же другой уровень. Сложно ему будет. Хотя, на его стороне паспорт игрока из ЕАЭС, а это то, чего нет ни у Ракицкого, ни у Ловрена», – заявил журналист. В условиях лимита, который часто душит «Зенит» в РПЛ, Нуралы во всех смыслах станет своим.

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