«Я не хочу Тухелей или других иностранцев. Наши тренеры будут делать больше, чем качественные наемники», – утверждал Сергей Галицкий в эфире программы «8-16» в апреле 2018-го. Как любой мудрый человек, владелец «Краснодара» со временем скорректировал мнение и решился на что-то новенькое.

45-летний немец Даниэль Фарке был главным претендентом на место нового пастуха «быков». Так и случилось: 13 января клуб объявил о подписании контракта на 2 года.

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Многие медиаголовы, которые чаще всего расходятся во взглядах, в этот раз синхронно включили негатив.

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Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий Фото: Getty Images

«Краснодар» в тупике. Жаль. Хороший вырисовывался клуб. Только качественный лимит на иностранных тренеров спасет лигу от таких сумасбродных решений», – задышал патриотическим огнем Георгий Черданцев.

«Игра на понижение. Сначала к нам в Россию ехали тренеры из первой Бундеслиги. Нынче в наш чемпионат сватают Даниэля Фарке, тренировавшего «Боруссию-2» из третьей Бундеслиги. Интересно, это тренд или совпадение?» – задумался Илья Геркус.

«Если это так, то это крайне странно. Еще более странно, чем отставка Гончаренко. Тренер, по сути, ноунейм. С одним опытом серьезной работы («Норвич»). Зачем? Мало Гиздоля?» – недоумевал Алексей Андронов.

Но на самом деле странно думать, что системный человек Сергей Галицкий принял сумасбродное решение относительно любимого детища. Скорее всего, владелец единственного полностью частного клуба России провел серьезный анализ, прежде чем решиться на шаг, который полностью противоречит его философии.

В открытых источниках инфы о Фарке не очень много, но ее хватает для того, чтобы сделать выводы о главных качествах нового персонажа РПЛ и чем он понравился боссу «Краснодара».

Современные немецкие тренеры делятся на два типа: либо закончили с футболом из-за травмы в младенчестве, как Тухель и Нагельсманн, либо всю карьеру поднимали песок на дне, как Клопп и Фарке. Большую часть футбольной жизни новый гражданин Краснодара воевал за «Липпштадт» в четвертой немецкой лиге: начал в 2001-м, перейдя из дубля «Падерборна», а в 2008-м закончил здесь же в 31 год. При этом Фарке три раза уходил и трижды возвращался в родную команду.

Даниэль Фарке (слева) в товарищеском матче за «Боннер» против «Баварии» Фото: Getty Images

Жить, работать и учиться в одном месте очень важно для Даниэля. Любовь к оседлому образу жизни отразилась в дальнейшем выборе карьеры: Фарке поступил на спортивного менеджера в университет Падерборна. Даниэль мечтал о работе спортивным директором, потому что ему нравится строить планы на много лет вперед и структурировать вещи. Но иногда призвание человека идет вразрез с его намерениями.

После учебы Фарке, естественно, пошел работать в родной «Липпштадт» спортдиром. Вскоре команда рассталась с главным тренером, и боссы упросили легенду клуба совместить два поста на 10 матчей – пока не найдется замена. Но когда Фарке выиграл девять игр, а десятую свел вничью, боссы уговорили Даниэля остаться коучем.

«Я решил, что тренировки – не так скучно, как мне думалось. К тому же игроки сказали, что им понравилось работать со мной. Так что я решил сохранить оба поста – мы ведь из четвертого дивизиона, там так можно», – вспоминал коуч.

Фарке тренировал «Липпштадт» шесть лет, и клуб начал ассоциироваться с тренером до такой степени, что спонсоры соглашались поддерживать команду только при условии, что Даниэль никуда не уйдет.

«В небольшом клубе вы должны делать все: вести переговоры с автобусной компанией, подписывать все контракты, работать с прессой, еще и тренировать. Это было действительно утомительно. Было очень мало времени для других впечатлений и для того, чтобы посмотреть, как работают другие тренеры в разных странах», – делился Фарке.

Немецкий тренер Даниэль Фарке Фото: Getty Images

В результате Даниэль работал практически в каждой структуре клуба и фактически создал для него фундамент. К 2014-му Фарке вывел «Липпштадт» в третью Бундеслигу, у команды открылся новый стадион. Миссия легенды завершилась, и он ушел в конце сезона по окончании контракта.

Тренер планировал творческий отпуск на год, подучиться и последить за коллегами. Но к нему обратилась «Боруссия». У дортмундцев уволился тренер молодежной команды Дэвид Вагнер. Спортивный директор «Хаддерсфилда» Стюарт Уэббер фанател от немецких коучей и переманил Вагнера. В результате «Боруссия», которая давно следила за Фарке и восхищалась его скиллами и человеческими качествами, позвала Даниэля.

Решающим событием стала встреча с Томасом Тухелем, который тогда тренировал Ройса и его друзей. Оказалось, что у тренеров много общего во взглядах на тактику и на жизнь. Фарке принял оффер, и они с Тухелем подружились.

«Наши кабинеты были в соседних зданиях, и мы пару раз в неделю встречались, чтобы обсудить новые методики. Это очень плодотворное общение, которым я наслаждался», – вспоминал Даниэль.

Фарке настолько не любит менять место работы и обожает долгосрочное планирование, что даже отказывал «Штутгарту» в пользу молодежки «Боруссии»: за два года в команде он перелопатил состав, выстроил систему и проиграл всего три матча – дубль «Дортмунда» едва не вышел во вторую Бундеслигу.

Даниэль Фарке в «Норвиче» Фото: Getty Images

В 2017-м тот самый спортдир Стюарт Уэббер сменил «Хаддерсфилд» на «Норвич» и за новым тренером «канареек» пошел знакомой тропинкой – в дубль «Боруссии». В результате Фарке стал первым не британским тренером «Норвича».

Но и стиль его игры был не совсем немецким. У Даниэля нет такой зацикленности на высоком темпе и гегенпрессинге. Фарке любит грамотно защищаться на своей половине, очень долго держать мяч и играть в короткий пас. В длительных позиционных атаках игроки располагались близко друг к другу. «Канарейки» при немце чаще всего выходили в атаку через фланги и полуфланги.

За 4,5 года в «Норвиче» Фарке добился неоднозначных, но интересных результатов. Например, только 11 тренеров в истории клуба руководили им более чем в 200 матчах. Из них Даниэль выиграл 87 (41,8%). Еще «Норвич» накидал семь безответных банок «Хаддерсфилду» – крупнейшая победа «канареек» в истории. Фарке – единственный коуч, с которым «Норвич» выиграл два титула в Чемпионшипе. А из 75 игроков, заигранных при Фарке, 11 залетели в состав из академии «канареек».

Стикер болельщиков «Норвича» с Даниэлем Фарке Фото: Getty Images

Проблемой для Фарка стала Премьер-лига. Шесть побед, восемь ничьих и 49 поражений, 31 забитый мяч, 101 пропущенный и 0:7 от «Челси» привели к отставке Даниэля в октябре 2021-го. После первого успеха в сезоне он дал радостную пресс-конференцию, а потом в раздевалке к нему подошел Уэббер и сообщил о решении руководства.

Даже беглый анализ биографии Фарке выдает главные факторы, которые привлекли Сергея Галицкого:

немец предпочитает подолгу работать на одном месте и не скачет из клуба в клуб;

в работе Даниэль предпочитает системный подход, строгую организацию рутины и создает фундамент на будущее;

Фарке отлично понимает молодежь и успешно встраивает в основу воспитанников академий;

немец тоже предпочитает играть во владение и стенки-забегания.

При этом Фарке – не просто немец-ноунейм, которого как-то занесло в Россию. Два главных немецких тренера – Юрген Клопп и Томас Тухель – великолепного мнения о коллеге как о человеке и специалисте.

Даниэль Фарке, «Норвич» Фото: Getty Images

«Было очень приятно наблюдать за тренировками друг друга, тесно общаться и говорить об игроках. Он очень хороший менеджер с точки зрения управления персоналом. Я хотел бы быть игроком под его началом, потому что вижу, что он дает много уверенности и много доверия. Я очень рад, что он тренирует на высшем уровне», – говорил о друге Тухель.

«Оказаться на необитаемом острове – ужасный сценарий. С собой я бы взял Пепа и Даниэля Фарке. Мне нравится Дани, а Пеп меня вдохновляет. Мы бы могли пообщаться с ними на разные темы, не только о футболе», – фантазировал Клопп.

Дебюта Фарке придется ждать полтора месяца – чемпионат России для «Краснодара» возобновится в конце февраля матчем против «Локомотива». Только тогда мы узнаем ответ на главный вопрос: кто лучше разбирается в футбольных тренерах – Галицкий, Тухель и Клопп или Черданцев с Андроновым.

В конце сентября владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал интервью и рассказал о проблемах со здоровьем. В связи с этим бизнесмен упомянул, что система управления клубом изменится, чтобы не зависеть только от владельца. Разбираемся, как Галицкий форматирует свой самый амбициозный проект

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