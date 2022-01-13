Футбольный клуб «Краснодар» объявил о назначении 45-летнего немца Даниэля Фарке главным тренером. 13 января подписано соглашение, рассчитанное до конца июня 2024 года.

Его ассистентом стал Эдмунд Риемер, в тренерский штаб также вошли Кристофер Джон и Крис Домогалла.

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Должность главного тренера «Краснодара» стала вакантной после отставки Виктора Ганчаренко 5 января. После 18 туров РПЛ клуб расположился на 5-м месте, набрав 29 очков.

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