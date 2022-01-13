Стати известны подробности контракта нападающего Александра Кокорина со «Спартаком».

В нем помимо официальной зарплаты была прописана премия 22 миллиона рублей (258 621 евро) в месяц просто за отсутствие дисциплинарных взысканий. Он получал выплату, если не употреблял алкоголь, не опаздывал, не пропускал игры и тренировки, не договаривался с другими командами, слушал указания тренеров.

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Еще 689 655 евро форвард мог получить за 15 очков по системе «гол+пас», но выполнить условие Александр не сумел.

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