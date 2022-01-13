Появились подробности о начале карьеры защитника «Спартака» Леона Классена, поясняющие, почему немец не сумел пробиться в состав далеко не самого сильного клуба «Мюнхен 1860». Оказывается, дело не только в спортивном, но и в социальном аспекте.
Всему виной неподобающее обращение с Классеном со стороны тогдашних лидеров мюнхенской команды. Как пример описывается эпизод, когда некоторые футболисты «Мюнхена связали Классена и оставили его обездвиженным в лифте на целый час. Вероятно, речь идет о Саше Мёльдерсе и Аароне Берцеле.
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Тренер Микаэль Кёльнер высказал Классену, что тот недостаточно силен психологически, и Леону пришлось сменить команду. Защитник в конечном итоге только выиграл – перешел в «Спартак» за 900 000 евро. «Мюнхен-1860» лишился перспективного игрока, а его обидчики покинули клуб.
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Источник: loewenmagazin.de.
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