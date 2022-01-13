Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что он думает по поводу назначения бывшего главного тренера «Норвича» Даниэля Фарке на аналогичную должность в «Краснодаре».

«Брать тренера из «Норвича» – это смешно. Понимаю, взяли бы тренера из «Ливерпуля», «Челси». Но у них свои понятия. «Норвич» борется за выживание, у «Краснодара» же другие цели и задачи. Видимо, хотят быть как «Норвич», – заявил Канчельскис.

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