Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис рассказал, что он думает по поводу назначения бывшего главного тренера «Норвича» Даниэля Фарке на аналогичную должность в «Краснодаре».
«Брать тренера из «Норвича» – это смешно. Понимаю, взяли бы тренера из «Ливерпуля», «Челси». Но у них свои понятия. «Норвич» борется за выживание, у «Краснодара» же другие цели и задачи. Видимо, хотят быть как «Норвич», – заявил Канчельскис.
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Источник: «Чемпионат» .
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