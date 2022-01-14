Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на тренировке команды в рамках сбора в испанской Кампоаморе выступил в несвойственной для себя роли.

Во время занятия Акинфеев пробил импровизированный штрафной, вогнав мяч точно в девятку. Три голкипера ЦСКА – Владислав Тороп, Данила Боков и Владимир Шайхутдинов – не смогли отстоять ворота.

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