Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев на тренировке команды в рамках сбора в испанской Кампоаморе выступил в несвойственной для себя роли.
Во время занятия Акинфеев пробил импровизированный штрафной, вогнав мяч точно в девятку. Три голкипера ЦСКА – Владислав Тороп, Данила Боков и Владимир Шайхутдинов – не смогли отстоять ворота.
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