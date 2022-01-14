Новый спортивный директор «Спартака» Лука Каттани дал первую пресс-конференцию после прихода в московский клуб из «ПСЖ». Ниже – главные цитаты итальянского менеджера.

О России

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«Неплохо знаю российский рынок. Пару лет назад я мог присоединиться к другому российскому клубу – не скажу, к какому. Давно начал изучать российский рынок. Из уважения к России я обязан начать учить русский. Пока я говорю только на английском».

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О своей роли в «Спартаке»

«Моя работа – предлагать решения проблем. Новые игроки – моя ответственность и мои решения. Я не король и не царь-батюшка в «Спартаке», я – менеджер, который отвечает за спортивный блок, а не управляет всем.

Контракт на три года? Во-первых, это неправда. Срок моего контракта зависит от степени удовлетворения клуба. Как только руководители почувствуют, что я делаю что-то не то, господин Федун может позвонить и сказать мне спасибо за работу. Мне не ставили никакой планки. Я понимаю цель «Спартака», что хочет от меня Федун. Мы понимаем друг друга без слов, чего хотим достичь.

«Надеюсь, «Спартак» станет чемпионом со мной. «Спартак» не может находиться на том месте, где находится сейчас. Мы вернемся на вершину. Готов дать руку на отсечение, что эту цель преследуют все, в том числе владелец клуба».

О Федуне и Зареме

Зарема Салихова и Леонид Федун Фото: Getty Images

«Я сказал Зареме Салиховой, каких игроков хочу купить. У меня была встреча с ней и Леонидом Федуном. Не так важно, кто из них предложил мне работу. С моей точки зрения, есть семья владельцев клуба. Но есть много моментов, каких-то мелочей, с которыми мне просто неудобно обращаться к господину Федуну. Потому что он может сказать: «Я плачу тебе за то, чтобы ты решал проблемы, а не писал мне каждую минуту».

Разбирается ли Федун в футболе? Да, конечно, мы много общаемся. К примеру, об академии, о молодежном футболе. Сначала я не знал многих юных игроков. Для Федуна очень важно развивать академию. Он однажды спросил меня, знаю ли я человека с международным опытом, который может развивать академию. Я вспомнил, как Антар Яхья пришел в французскую команду, где не было ничего, и с нуля построил академию. Поэтому я связал его с Федуном.

О конкуренции с «Зенитом»

«Зенит» вечно не может выигрывать РПЛ. Рано или поздно его кто-то сбросит с трона. Надеюсь, это будет правильная команда. Нам нужно сократить расстояние до «Зенита». Наша задача – найти правильный вектор для «Спартака» с хорошими футболистами.

С каждым приходом нового хорошего футболиста мы сокращаем расстояние до «Зенита». Я могу подойти к игрокам сказать: «Хватит терять очки с «Арсеналом», «Ростовом». Вот наша задача! Ни в одном клубе, кроме «Спартака», нет такой отвественности. Соперники понимают, что сейчас вся Россия будет смотреть их матч».

О «ПСЖ»

«У меня отличные отношения с боссами «Пари Сен-Жермен». Может, я вылечу из «Спартака» через неделю. Но невозможно, что я позвоню в «ПСЖ» и скажу: «Я совершил ошибку, возьмите меня обратно».

Источники: Sports.ru, «Чемпионат», Sport24.

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