«Локомотив», «Спартак» и «Краснодар» поменяли тренеров по ходу сезона-2021/22. Топы находятся вдалеке от борьбы за Лигу чемпионов и выступают явно ниже ожиданий. Зато в РПЛ появилось несколько команд, удививших игрой и результатами, плюс остались стабильные клубы. Ими руководят лучшие тренеры страны прямо сейчас, которые расположились в рейтинге лучших русских тренеров.

Игорь Осинькин («Крылья Советов»)

Ad

Игорь Осинькин Фото: Getty Images

Чемпионат Венгрии «Подготовили анализ игр Евро». Черчесов почти возглавил Турцию ВЧЕРА В 11:08

Клуб из Самары только вернулся из ФНЛ, но после 18 туров взлетел в топ-8 Премьер-лиги и обустроился в плотной борьбе за Лигу конференций (в квалификацию попадут третья и четвертая команды). «Крылья» несутся всего в четырех очках от третьей строчки, где расположился «Сочи». Причем старт сезона вообще не сулил волжанам успеха: одно очко после четырех игр – хило даже для борьбы за выживание.

Главный конструктор подъема андердога – 56-летний Игорь Осинькин. Он впервые возглавил клуб РПЛ: до этого дважды подхватывал «Кубань» исполняющим обязанности и за два подхода командовал всего в семи играх, к тому же это было давно – последняя проба случилась в мае 2016-го. «Крылья» однозначно запомнились как одна из самых симпатичных команд лиги: молодой ростер (средний возраст 24,9 – третий показатель) показывал зрелищный футбол (xG 24,47 – шестой результат) и запрыгнул в таблице неожиданно высоко. Особенно волжане впечатлили осенью: в октябре-ноябре проиграли всего раз и оформили четыре сухие победы. В октябре Осинькина признали лучшим тренером месяца, он единственный в этом сезоне отобрал премию у Сандро Шварца из «Динамо». Немец забрал все остальные месяцы.

«Качество игры сложно отделить от результата. Сейчас для нас это восьмое место. Хотя могли бы занять другие позиции, как более высокие, так и низкие. Нам надо закрепиться на этом уровне и идти дальше в плане качества игры. С ним будут и очки. Сейчас говорить, что мы должны замахиваться на еврокубки, неправильно. Главное говорить о том, чтобы мы все становились лучше. И тогда эти турниры не пройдут мимо нас», – анализировал Игорь Витальевич.

Осинькин – сюрприз сезона-2021/22, прямо сейчас он точно находится в топе лучших русских тренеров.

Курбан Бердыев («Кайрат»)

Курбан Бердыев, «Рубин» Фото: Getty Images

Курбан Бекиевич – один из самых успешных тренеров в истории РПЛ, но последние годы карьеры получились смазанными. Бердыев так и не возглавил ни один топ-клуб РПЛ с мощным бюджетом и после провального трипа с «Рубином» в 2019-м (две победы в 14 играх) взял паузу. Летом 2021-го тренер спустя 24 года вернулся в Казахстан и возглавил «Кайрат». После чемпионства в 2020-м бывший клуб Андрея Аршавина слабо начал сезон-2021, поэтому в летнюю паузу пригласили авторитетного тренера. Бердыев сохранил третье место и забрал Кубок Казахстана. Курбан Бекиевич командовал с 1/4 финала: прошел два двухматчевых раунда и в финале выиграл в серии 11-метровых.

По информации Sports.ru, тренер близок к продлению соглашения, которое истекло 15 декабря, и уже отсматривает новичков. Из РПЛ Бердыев тоже не пропал: посоветовал Сергею Семаку взять на зимний сбор защитника Нуралы Алипа, и тренер «Зенита» прислушался. В Казахстане конкуренция между местными клубами еще ниже, чем в России, но Бердыев пришел в «Кайрат» посреди сезона и в 12 играх чемпионата и Кубка не выиграл только трижды (поражение в самом первом матче и две ничьи). С полноценной предсезонкой в 2022-м «Кайрат» Бердыева может стать еще сильнее. Тренер показал, что находится в хорошей форме.

Валерий Карпин (сборная России)

Валерий Карпин Фото: Getty Images

Валерий Георгиевич давно стал народным героем: тренер вытянул симпатичный «Ростов» из трясины и привел к пятому месту в сезоне-2019/20. Но после успеха результаты стали падать: тренер так и не добился постоянного прогресса желто-синих и даже стабильности: после двух поражений на старте сезона-2021/22 ушел. Карпин быстро возглавил сборную России и подарил сильный отбор на ЧМ-2022.

С Валерой сборная провела семь игр и одержала пять побед. Потери случились только с финалистом чемпионата мира-2018 Хорватией: дома выковали нулевую ничью, а на выезде драматично уступили в последнем туре (0:1) из-за автогола Федора Кудряшова. Цикл вернул Карпина на вершину фанатской любви и поддержки, но результаты тренера в 2021-м объективно слабее его харизмы. Валерий Георгиевич завел «Ростов» туда, откуда сам поднял команду – в зону вылета, не добился прямого выхода на ЧМ, хотя шанс был отличный – в последнем туре надо было не проиграть хорватам. Теперь сборную ждет тяжелый стыковой турнир, в котором проверятся тренерские скиллы Карпина. Плюс тренеру не хватает нового захода в топ-клуб. Он показал, что может давать результат с середняками, но не брался за работу сложнее.

Владимир Федотов («Сочи»)

Владимир Федотов, «Сочи» Фото: Getty Images

«Сочи» продолжает взлетать в РПЛ: после пятого места в сезоне-2020/21 и еврокубковой пробы в квалификации Лиги конференций южане забрались еще выше. После 18 туров команда Федотова мчится на третьей строчке к новому заходу в еврокубки. Тренер плавно улучшает команду, которая показывает прогресс в каждом сезоне. В розыгрыше-2019/20 Владимир возглавил команду на последние 12 туров и выжал только 12-ю строчку, дальше – сразу пятое место и Лига конференций, сейчас возможен заезд в тройку.

Федотов превратил «Сочи» из проекта «Зенита» в самостоятельный клуб с понятными амбициями. Команда с девятой стоимостью состава (33 млн евро по данным Transfermarkt) опережает клубы с более мощными финансовыми возможностями и постоянно пинает их в очных матчах: в этом сезоне дважды обыграли «Спартак», по разу «Зенит» и ЦСКА. Владимир Валентинович круто раскрывает незвездных футболистов, среди которых уже практически нет десанта из Питера, и возвращает в прайм крутых ветеранов – в «Сочи» разрывают Кристиан Нобоа, Артур Юсупов и Ивелин Попов.

Тренера считали лучшей замену Сергею Семаку в «Зените», если бы тот возглавил сборную. Но пока они работают на прежних местах, однако взлет Федотова в топ-клуб наверняка случится.

Станислав Черчесов («Ференцварош»)

Станислав Черчесов, «Ференцварош» Фото: Twitter

В споре двух последних тренеров сборной Станислав Саламович пока явно опережает Карпина. У Валеры нет результатов на уровне Черчесова – четвертьфинал чемпионата мира и выход на Евро. Летом 2021-го Россия выступила так, как и должна была: ожидаемая победа над Финляндией и хмурые сливы Бельгии и Дании. На отставку из сборной сильно повялило общественное давление (как и на назначение Карпина), но реальная сила России не изменилась с новым коучем.

ЧЕРЧЕСОВ СИЛЬНЕЕ КАРПИНА? Да Нет

Уже в декабре Черчесов ворвался на новое место работы – его позвал лидер чемпионата Венгрии «Ференцварош», который забрал три последних розыгрыша. Станислав Саламович остается востребованным спецом Восточной Европы, поэтому быстрое назначение не в РПЛ неудивительно. Тренер обладает одним из самых мощных бэкграундов среди действующих русских тренеров и стабильно работает на протяжении 5,5 лет (с момента назначения в сборную). Черчесов – один из сильнейших отечественных коучей, но из-за упертого характера оказался нелюбимым кучей зрителей.

Сергей Семак («Зенит»)

Сергей Семак, «Зенит» Фото: Getty Images

Семак работает в Питере четвертый сезон и в предыдущие три без проблем забрал РПЛ. Победа в чемпионате близка и в этом розыгрыше: за золото конкурирует только «Динамо», идущее в двух очках позади. Выдающуюся стабильность многие оправдывают админресурсом и финансовым всемогуществом, однако с такими же бонусами Роберто Манчини вообще остался без трофеев, Мирча Луческу выкрал только бронзу РПЛ, Андре Виллаш-Боаш взял одно чемпионство с трех попыток. Очевидно, что Сергей Богданович идеально управляет сине-бело-голубыми и вообще не отдает лигу.

К тому же, в этом сезоне наступила относительная оттепель в еврокубках: после глухого провала в прошлой ЛЧ (четвертое место в группе без евровесны) в этом сезоне «Зенит» уверенно вскочил на третью строчку в квартете и подарил триллер в домашней игре с «Челси» (3:3). За несколько лет Семак монополизировал РПЛ и все ближе к тому, чтобы превратить питерцев в русский «ПСЖ», о чем говорят уже давно. Он – самый стабильный русский тренер, причем эта устойчивость проявляется на самом высоком уровне. Таких крутых результатов в последние годы не добивался ни один отечественный спец.

ПРЯМО СЕЙЧАС СЕМАК – ЛУЧШИЙ РУССКИЙ ТРЕНЕР? Да Нет

2021-й подарил несколько тренерских погребений: Юрий Семин провалился в «Ростове», отработал там чуть больше месяца и за семь игр победил всего раз, в конце сентября с легендой разорвали контракт. Леонид Слуцкий погрузился на дно с «Рубином», от которого остались только резонирующие соцсети. После шикарного прошлого сезона с четвертым местом и квалификацией Лиги конференций казанцы зависли на десятой строчке в трех баллах от зоны переходных матчей. Еще недавно они точно входили в топ лучших тренеров России, но прямо сейчас выскочили из списка.

Чемпионат Венгрии Черчесов провел 1-ю тренировку в Венгрии и уже запретил 2 слова 06/01/2022 В 14:06