13 января «Краснодар» объявил о сотрудничестве с Даниэлем Фарке. Бывший босс «Норвича» и молодежки «Боруссии» подписал контракт до 2024 года. Немец привез с собой штаб из еще троих иностранцев: ассистента Эдмунда Риемера и тренеров Кристофера Джона и Криса Домогаллу.

Назначение малоизвестного в России спеца тут же выбесило многих – от футбольных чиновников и легенд советского футбола до телеведущих, блогеров и комментаторов.

Ad

Дамба ярости не впервые открывает шлюзы в адрес коучей-иностранцев. Мы вспомнили главные претензии патриотов к тренерам-легионерам.

Чемпионат России Канчельскис – о Фарке: «Смешно. Взяли бы из «Ливерпуля» или «Челси» 13/01/2022 В 11:59

Иностранцы приезжают на заработки, на будущее клуба им плевать

«Неужели этот немец будет заботиться о том, чтобы в «Краснодаре» подрастало новое поколение игроков? Нет, конечно. Иностранцы приехали, урожай сняли и поехали обратно», – возмутился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

«Иностранцы приезжают на большие деньги, как в Китае одно время приглашали тренеров, чтобы поднять рейтинги. У нас, приезжая за большими деньгами, они ничего не знают [о русском футболе]», – злился от назначения Паоло Ваноли легенда «Спартака» Анзор Кавазашвили.

«Виллаш-Боаш приехал зарабатывать», – клеймил Александр Панов в 2014-м португальца, который стал самым успешным тренером в истории «Зенита».

Александр Панов и Андрей Тихонов Фото: Getty Images

Эта подгруппа критиков уверена, что иностранцы в лучшем случае дают быстрый результат, на будущее клуба им плевать, а РПЛ для них – желанный горшок с драгоценными рублями. Ну и бред.

Ваноли зарабатывает в «Спартаке» 1,5 миллиона евро за сезон, Семак в «Зените» – 2 мульта за тот же срок. Сандро Шварц подписал контракт с «Динамо» в 2020-м на 600 тысяч евро в год. Столько же получает Лео Слуцкий в «Рубине». Гонорар Маркуса Гисдоля в «Локо» – миллион евро в год (на 200 тысяч меньше Николича). Получается, иностранцы в России не стригут гроздья кэша, а вкалывают за среднерыночную зарплату, которая не топовая даже по меркам местных тренеров.

То же самое касается работы иностранцев с молодежью – достаточно взглянуть на «Спартак» с Тедеско и «Динамо» при Шварце. Арсен Захарян и Константин Тюкавин – главные молодые звезды РПЛ, которые расцвели при Сандро. А Доменико прокачал для красно-белых и сборной Александра Максименко, Павла Маслова, Наиля Умярова, Александра Соболева.

Тренер «Динамо» Сандро Шварц Фото: Getty Images

Тот же Даниэль Фарке известен тем, что из 75 игроков, которые при нем играли в «Норвиче», 11 выпорхнули из академии «канареек». Поэтому объявлять всех иностранцев хапугами, которым плевать на молодежь, не просто глуповато – это явная ложь.

Иностранцы убивают русскую тренерскую школу

«У нас богатейший опыт: Лобановский, Аркадьев. У нас своя школа. Иностранцы учились по нашим конспектам. Почему все забыто? Почему опытных тренеров не просят поделиться знаниями с молодыми?» – возмущался Курбан Бердыев, выступая против лимита на тренеров-иностранцев.

«По сей день считаю, что наша тренерская школа, у истоков которой стояли такие гиганты, как Борис Аркадьев, Михаил Якушин, Гавриил Качалин, ни в чем не уступает зарубежной», – уверял Олег Романцев.

«Почему мы унижаем нашу тренерскую школу и назначаем очередного «кота в мешке», который всю жизнь в профессии боролся за выживание и стоял на вылет?» – тряс кулаками Валерий Газзаев после назначения Маркуса Гисдоля.

«Приглашение Фарке – жесткая пощечина всей российской тренерской школе, которая к себе такого отношения не заслужила. Мы не должны принижать уровень и квалификацию наших тренеров, но мы видим к ним повсеместное недоверие. Это неуважение к людям, которые получают футбольное образование в России», – твердил Георгий Черданцев.

Олег Романцев и Валерий Газзаев Фото: Getty Images

Когда кто-то говорит о тренерской школе, то подразумевает богатое наследие, традиции и стиль. Но есть ли стиль у русских тренеров? Глеб Чернявский в блоге накинул мысль от Дениса Колодина:

«Меня смущают многие тренеры, в том числе и меня тренировавшие: играют, ни одной атаки, но случайно на угловом запихнули, 1:0, радуются, считают себя героями. И дальше чередуют это с поражениями, так и не понимая, где они сработали, а где просто повезло или не повезло».

Высказывания стареющих топ-коучей из России звучат как ностальгия по зеленой траве и голубому небу молодости. Романцев и Бердыев приводят примеры советских тренеров, которые жили и работали в совершенно другой стране и других условиях, были кумирами для тех же Олега Ивановича и Курбана Бекиевича. Но теперь самую вкусную и продвинутую кашу варят немцы и испанцы в Англии.

И нужно учиться у приехавших носителей актуальных знаний, вместо того чтобы защищать то, чего нет – российскую тренерскую школу.

Тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль Фото: Getty Images

В 2018-м РФС опубликовал статистику: в России зарегистрировано 11 тысяч тренеров, из которых 6198 (56%) не имеют лицензии. При этом обучение тренеров категории D и С длится пять дней и три недели соответственно – именно с таких интенсивов в стиле инфоцыган должны начинаться русские тухели и клоппы. Но, судя по статистике РФС, большинство на этом и заканчивается.

Якобы жесткие высказывания Черданцева и Газзаева – на самом деле чистый популизм, направленный на сбор либо лайков, либо подписей перед выборами. Даже друг Черданцева Константин Генич указал на это: «Георгий порой делает хлесткие и немного хайповые заявления, чтобы их обсуждали и цитировали. Это правильно – в современном мире такое высоко котируется. Но я не вижу никакой пощечины российским специалистам».

Новые тренеры из Европы – не уровень РПЛ

«А есть, оказывается, люди, которые всерьез думают, что Чемпионшип сильнее РПЛ», – кольнул новичка «Краснодара» Илья Геркус.

«Ну, тренировал он «Норвич», и что дальше? На мой взгляд, «Краснодар» для РПЛ намного круче, чем «Норвич» для АПЛ. Галицкий может позволить себе даже Лёва, а приглашает непонятного немца», – удивлялся Андрей Червиченко.

«Брать тренера из «Норвича» – это смешно. Понимаю, взяли бы тренера из «Ливерпуля», «Челси». Но у них свои понятия. «Норвич» борется за выживание, у «Краснодара» же другие цели и задачи. Видимо, хотят быть как «Норвич», – нажал на кнопку сарказма Андрей Канчельскис.

Андрей Канчельскис Фото: Getty Images

Главный тезис этой группы скептиков: РПЛ слишком крутой чемпионат, чтобы довольствоваться тренерами, которые не обладают мировой славой, и даже пятилетний опыт работы Фарке в Англии – туфта.

Но вот откуда попадают новые коучи в саму АПЛ. Бодрый «Брентфорд» уверенно ведет вдали от зоны вылета Томас Франк, который до этого тренировал «Брондбю». «Брайтон» приподнял на девятое место Грэм Поттер – до этого он семь лет пылил с «Эстерсундом» в Швеции. И это не говоря о кейсах привезенного из Японии в «Арсенал» ноунейма Арсена Венгера, тренеришки из «Абердина» Алекса Фергюсона и его легендарного переводчика Йозе Марино.

Даниэль Фарке выиграл Чемпионшип дважды за три года. Вместе с ним в первой лиге Англии рубились Марсело Бьельса, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Найджел Пирсон, Марко Силва. И новый тренер «Краснодара» выиграл турнир у всех, а у некоторых – дважды.

Достаточно взглянуть на цифры с Transfermarkt, чтобы понять совершенно четко: да, Чемпионшип сильнее РПЛ. Общая стоимость клубов английского турнира – 1,14 млрд евро, РПЛ – 998 млн. При этом состав этого жалкого «Норвича» оценивается в 175,55 млн евро – дороже него в России только «Зенит» (188,1 млн), а идущий следом «Спартак» проигрывает почти 55 мультов (121,45 млн).

Даниэль Фарке Фото: Getty Images

То же самое касается посещаемости двух лиг: на Чемпионшип ходят в среднем 16 тысяч человек, а на РПЛ – в четыре раза меньше.

Чемпионшип воспитал для АПЛ десятки суперзвезд, среди которых Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи, Тим Кэйхилл, Джолеон Лескотт, Тео Уолкотт.

При этом количество упоминаний в медиа никак не коррелирует с результатами, которые показывают в России тренеры-иностранцы: ноунеймы Массимо Каррера, Марко Николич и Сандро Шварц показывают взрывной результат, а титаны вроде Роберто Манчини и Фабио Капелло убегают, забросанные тухлыми яйцами. Был и обратный кейс: лучший русский тренер последних 20 лет Лео Слуцкий провалился в Чемпионшипе.

Как предлагают бороться с тренерами-иностранцами

Вариантов боевых действий с захватчиками два: ввести дань или запретить.

Налог на коучей-легионеров появился в РПЛ в 2013 году. Он действовал два года: каждый клуб Премьер-лиги, нанимавший иностранца, платил по пять миллионов рублей (2,5 млн для ФНЛ). В 2015-м Виталий Мутко отменил сбор податей.

Куда поступали эти деньги – фактически не известно. Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович весной 2021-го рассказал, что никто из его организации не получил ни копейки в личное пользование – все якобы пошло на детско-юношеский футбол: «пособия для детских тренеров, проведено много семинаров, детские тренеры отправлялись в разные поездки». Документального подтверждения этому нет.

Михаил Гершкович Фото: Getty Images

«Я думаю, что такой вид лимита (налог – прим.) можно вернуть опять. Это сразу отсечет попытки клубов приглашать непонятно кого», – заявил Гершкович после приезда Фарке.

Георгий Черданцев поднял ноту драмы и пошел еще дальше: «Только качественный лимит на иностранных тренеров спасет лигу от таких сумасбродных решений».

В целом нынешнее отношение напоминает сжигание книг инквизицией в средние века: лучше сидеть в болоте без знаний и конкуренции, чем выгрызать право на работу и расти в процессе. У комика Луи Си Кея по этому поводу есть шутка про мексиканцев, которые едут на заработки в США: «Конечно, мигранты отбирают ваши рабочие места. Но, может быть, если кто-то без связей, денег и знания местного языка забирает у тебя работу, то это значит, что ты сам отстой?»

Итак, «Краснодар» принял немец. Каких успехов добился, почему не хотел быть тренером и как на его приезд реагируют в России – вся важная инфа в этом тексте

В конце сентября владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал интервью и рассказал о проблемах со здоровьем. В связи с этим бизнесмен упомянул, что система управления клубом изменится, чтобы не зависеть только от владельца. Разбираемся, как Галицкий хочет форматировать свой самый амбициозный проект

Чемпионат России Бывший тренер «Норвича» Фарке возглавил «Краснодар» 13/01/2022 В 09:53