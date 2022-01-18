13 января «Краснодар» объявил о сотрудничестве с Даниэлем Фарке. Бывший босс «Норвича» и молодежки «Боруссии» подписал контракт до 2024 года. Немец привез с собой штаб из еще троих иностранцев: ассистента Эдмунда Риемера и тренеров Кристофера Джона и Криса Домогаллу.
Назначение малоизвестного в России спеца тут же выбесило многих – от футбольных чиновников и легенд советского футбола до телеведущих, блогеров и комментаторов.
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Дамба ярости не впервые открывает шлюзы в адрес коучей-иностранцев. Мы вспомнили главные претензии патриотов к тренерам-легионерам.
Чемпионат России
Канчельскис – о Фарке: «Смешно. Взяли бы из «Ливерпуля» или «Челси»
Иностранцы приезжают на заработки, на будущее клуба им плевать
«Неужели этот немец будет заботиться о том, чтобы в «Краснодаре» подрастало новое поколение игроков? Нет, конечно. Иностранцы приехали, урожай сняли и поехали обратно», – возмутился почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
«Иностранцы приезжают на большие деньги, как в Китае одно время приглашали тренеров, чтобы поднять рейтинги. У нас, приезжая за большими деньгами, они ничего не знают [о русском футболе]», – злился от назначения Паоло Ваноли легенда «Спартака» Анзор Кавазашвили.
«Виллаш-Боаш приехал зарабатывать», – клеймил Александр Панов в 2014-м португальца, который стал самым успешным тренером в истории «Зенита».
Александр Панов и Андрей Тихонов
Фото: Getty Images
Эта подгруппа критиков уверена, что иностранцы в лучшем случае дают быстрый результат, на будущее клуба им плевать, а РПЛ для них – желанный горшок с драгоценными рублями. Ну и бред.
Ваноли зарабатывает в «Спартаке» 1,5 миллиона евро за сезон, Семак в «Зените» – 2 мульта за тот же срок. Сандро Шварц подписал контракт с «Динамо» в 2020-м на 600 тысяч евро в год. Столько же получает Лео Слуцкий в «Рубине». Гонорар Маркуса Гисдоля в «Локо» – миллион евро в год (на 200 тысяч меньше Николича). Получается, иностранцы в России не стригут гроздья кэша, а вкалывают за среднерыночную зарплату, которая не топовая даже по меркам местных тренеров.
То же самое касается работы иностранцев с молодежью – достаточно взглянуть на «Спартак» с Тедеско и «Динамо» при Шварце. Арсен Захарян и Константин Тюкавин – главные молодые звезды РПЛ, которые расцвели при Сандро. А Доменико прокачал для красно-белых и сборной Александра Максименко, Павла Маслова, Наиля Умярова, Александра Соболева.
Тренер «Динамо» Сандро Шварц
Фото: Getty Images
Тот же Даниэль Фарке известен тем, что из 75 игроков, которые при нем играли в «Норвиче», 11 выпорхнули из академии «канареек». Поэтому объявлять всех иностранцев хапугами, которым плевать на молодежь, не просто глуповато – это явная ложь.
Иностранцы убивают русскую тренерскую школу
«У нас богатейший опыт: Лобановский, Аркадьев. У нас своя школа. Иностранцы учились по нашим конспектам. Почему все забыто? Почему опытных тренеров не просят поделиться знаниями с молодыми?» – возмущался Курбан Бердыев, выступая против лимита на тренеров-иностранцев.
«По сей день считаю, что наша тренерская школа, у истоков которой стояли такие гиганты, как Борис Аркадьев, Михаил Якушин, Гавриил Качалин, ни в чем не уступает зарубежной», – уверял Олег Романцев.
«Почему мы унижаем нашу тренерскую школу и назначаем очередного «кота в мешке», который всю жизнь в профессии боролся за выживание и стоял на вылет?» – тряс кулаками Валерий Газзаев после назначения Маркуса Гисдоля.
«Приглашение Фарке – жесткая пощечина всей российской тренерской школе, которая к себе такого отношения не заслужила. Мы не должны принижать уровень и квалификацию наших тренеров, но мы видим к ним повсеместное недоверие. Это неуважение к людям, которые получают футбольное образование в России», – твердил Георгий Черданцев.
Олег Романцев и Валерий Газзаев
Фото: Getty Images
Когда кто-то говорит о тренерской школе, то подразумевает богатое наследие, традиции и стиль. Но есть ли стиль у русских тренеров? Глеб Чернявский в блоге накинул мысль от Дениса Колодина:
«Меня смущают многие тренеры, в том числе и меня тренировавшие: играют, ни одной атаки, но случайно на угловом запихнули, 1:0, радуются, считают себя героями. И дальше чередуют это с поражениями, так и не понимая, где они сработали, а где просто повезло или не повезло».
Высказывания стареющих топ-коучей из России звучат как ностальгия по зеленой траве и голубому небу молодости. Романцев и Бердыев приводят примеры советских тренеров, которые жили и работали в совершенно другой стране и других условиях, были кумирами для тех же Олега Ивановича и Курбана Бекиевича. Но теперь самую вкусную и продвинутую кашу варят немцы и испанцы в Англии.
И нужно учиться у приехавших носителей актуальных знаний, вместо того чтобы защищать то, чего нет – российскую тренерскую школу.
Тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль
Фото: Getty Images
В 2018-м РФС опубликовал статистику: в России зарегистрировано 11 тысяч тренеров, из которых 6198 (56%) не имеют лицензии. При этом обучение тренеров категории D и С длится пять дней и три недели соответственно – именно с таких интенсивов в стиле инфоцыган должны начинаться русские тухели и клоппы. Но, судя по статистике РФС, большинство на этом и заканчивается.
Якобы жесткие высказывания Черданцева и Газзаева – на самом деле чистый популизм, направленный на сбор либо лайков, либо подписей перед выборами. Даже друг Черданцева Константин Генич указал на это: «Георгий порой делает хлесткие и немного хайповые заявления, чтобы их обсуждали и цитировали. Это правильно – в современном мире такое высоко котируется. Но я не вижу никакой пощечины российским специалистам».
Новые тренеры из Европы – не уровень РПЛ
«А есть, оказывается, люди, которые всерьез думают, что Чемпионшип сильнее РПЛ», – кольнул новичка «Краснодара» Илья Геркус.
«Ну, тренировал он «Норвич», и что дальше? На мой взгляд, «Краснодар» для РПЛ намного круче, чем «Норвич» для АПЛ. Галицкий может позволить себе даже Лёва, а приглашает непонятного немца», – удивлялся Андрей Червиченко.
«Брать тренера из «Норвича» – это смешно. Понимаю, взяли бы тренера из «Ливерпуля», «Челси». Но у них свои понятия. «Норвич» борется за выживание, у «Краснодара» же другие цели и задачи. Видимо, хотят быть как «Норвич», – нажал на кнопку сарказма Андрей Канчельскис.
Андрей Канчельскис
Фото: Getty Images
Главный тезис этой группы скептиков: РПЛ слишком крутой чемпионат, чтобы довольствоваться тренерами, которые не обладают мировой славой, и даже пятилетний опыт работы Фарке в Англии – туфта.
Но вот откуда попадают новые коучи в саму АПЛ. Бодрый «Брентфорд» уверенно ведет вдали от зоны вылета Томас Франк, который до этого тренировал «Брондбю». «Брайтон» приподнял на девятое место Грэм Поттер – до этого он семь лет пылил с «Эстерсундом» в Швеции. И это не говоря о кейсах привезенного из Японии в «Арсенал» ноунейма Арсена Венгера, тренеришки из «Абердина» Алекса Фергюсона и его легендарного переводчика Йозе Марино.
Даниэль Фарке выиграл Чемпионшип дважды за три года. Вместе с ним в первой лиге Англии рубились Марсело Бьельса, Фрэнк Лэмпард, Уэйн Руни, Найджел Пирсон, Марко Силва. И новый тренер «Краснодара» выиграл турнир у всех, а у некоторых – дважды.
Достаточно взглянуть на цифры с Transfermarkt, чтобы понять совершенно четко: да, Чемпионшип сильнее РПЛ. Общая стоимость клубов английского турнира – 1,14 млрд евро, РПЛ – 998 млн. При этом состав этого жалкого «Норвича» оценивается в 175,55 млн евро – дороже него в России только «Зенит» (188,1 млн), а идущий следом «Спартак» проигрывает почти 55 мультов (121,45 млн).
Даниэль Фарке
Фото: Getty Images
То же самое касается посещаемости двух лиг: на Чемпионшип ходят в среднем 16 тысяч человек, а на РПЛ – в четыре раза меньше.
Чемпионшип воспитал для АПЛ десятки суперзвезд, среди которых Гарет Бэйл, Аарон Рэмзи, Тим Кэйхилл, Джолеон Лескотт, Тео Уолкотт.
При этом количество упоминаний в медиа никак не коррелирует с результатами, которые показывают в России тренеры-иностранцы: ноунеймы Массимо Каррера, Марко Николич и Сандро Шварц показывают взрывной результат, а титаны вроде Роберто Манчини и Фабио Капелло убегают, забросанные тухлыми яйцами. Был и обратный кейс: лучший русский тренер последних 20 лет Лео Слуцкий провалился в Чемпионшипе.
Как предлагают бороться с тренерами-иностранцами
Вариантов боевых действий с захватчиками два: ввести дань или запретить.
Налог на коучей-легионеров появился в РПЛ в 2013 году. Он действовал два года: каждый клуб Премьер-лиги, нанимавший иностранца, платил по пять миллионов рублей (2,5 млн для ФНЛ). В 2015-м Виталий Мутко отменил сбор податей.
Куда поступали эти деньги – фактически не известно. Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович весной 2021-го рассказал, что никто из его организации не получил ни копейки в личное пользование – все якобы пошло на детско-юношеский футбол: «пособия для детских тренеров, проведено много семинаров, детские тренеры отправлялись в разные поездки». Документального подтверждения этому нет.
Михаил Гершкович
Фото: Getty Images
«Я думаю, что такой вид лимита (налог – прим.) можно вернуть опять. Это сразу отсечет попытки клубов приглашать непонятно кого», – заявил Гершкович после приезда Фарке.
Георгий Черданцев поднял ноту драмы и пошел еще дальше: «Только качественный лимит на иностранных тренеров спасет лигу от таких сумасбродных решений».
В целом нынешнее отношение напоминает сжигание книг инквизицией в средние века: лучше сидеть в болоте без знаний и конкуренции, чем выгрызать право на работу и расти в процессе. У комика Луи Си Кея по этому поводу есть шутка про мексиканцев, которые едут на заработки в США: «Конечно, мигранты отбирают ваши рабочие места. Но, может быть, если кто-то без связей, денег и знания местного языка забирает у тебя работу, то это значит, что ты сам отстой?»
Итак, «Краснодар» принял немец. Каких успехов добился, почему не хотел быть тренером и как на его приезд реагируют в России – вся важная инфа в этом тексте.
В конце сентября владелец «Краснодара» Сергей Галицкий дал интервью и рассказал о проблемах со здоровьем. В связи с этим бизнесмен упомянул, что система управления клубом изменится, чтобы не зависеть только от владельца. Разбираемся, как Галицкий хочет форматировать свой самый амбициозный проект.
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Чемпионат России
Бывший тренер «Норвича» Фарке возглавил «Краснодар»
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Галицкий посетил игру «Краснодара». Он пропускал матчи из-за болезни
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