Свердловский районный суд Костромы арестовал на два месяца тренера местного женского футбольного клуба «Пантера». Мужчина подозревается в домогательствах к несовершеннолетним футболисткам.
Мужчина подозревается в преступлениях по статье 134 УК РФ («Развратные действия в отношении двух или более лиц, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет»). Показания против коуча дали три девочки в возрасте от 15 до 16 лет – он вину не признает. Как сообщается в инстаграме судов общей юрисдикции Костромской области, тренеру выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
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Источник: ТАСС.
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