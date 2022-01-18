Стало известно, кто мог выделить средства на неустойку Станиславу Черчесову, которая полагалась ему после увольнения с поста главного тренера сборной России.
Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на несколько источников, член попечительского совета РФС и председатель правления ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон повлиял на решение об отставке Черчесова. Отмечается, после пресс-конференции Черчесова по итогам выступления сборной на Евро-2020 Михельсон сказал: «Увольняйте сегодня, я сам выплачу неустойку».
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Источник: «Спорт-Экспресс».
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