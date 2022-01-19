До рестарта РПЛ-2021/22 осталось чуть больше месяца. «Зенит» и «Динамо» кусаются за первое место, «Сочи», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив», «Ахмат» и «Крылья» – за еврокубки. Гонка в чемпионате напоминает сезон-2004, один из самых захватывающих в истории суверенной России.

До старта кампании ЦСКА, «Динамо» и «Спартак» пригласили тренеров из-за рубежа. Возможно, вдохновились «Зенитом», где коуч из Чехии вдруг освежил команду и пришел к серебру. В Россию стало полегче завозить качественных легионеров, а за первое место развязалась битва между четырьмя командами. Победительницей вышла самая теневая.

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В первом круге на вершине держалось «Торпедо» Сергея Петренко, самый неожиданный участник чемпионской гонки. В нулевых Петренко оказался для черно-белых личным Пепом Гвардиолой. Сергей отбегал в московском клубе всю игровую карьеру, а в 90-е вошел в тренерский штаб. «Меня приглашали все московские клубы, но я с детства болел за «Торпедо» – сомнений в выборе не возникало», – объяснял специалист в интервью Матч ТВ.

Главная реформа Петренко – отказ от классических сборов. Сергей считал, что рутинная и долгая работа перед сезоном угнетает, так что подготовка «Торпедо» укладывалась в 10 дней. После тренировочного цикла футболисты отдыхали с семьей, а затем вступали в кампанию.

Зимой-2004 «Торпедо» отпустило Александра Ширко, Владимира Леонченко и Марата Махмутова, зато зацепило Александра Панова. Бывший страйкер «Зенита» растерялся в «Сент-Этьенне» и вернулся в Россию, где за два года опустился до питерского «Динамо». Петренко рискнул, и форвард отплатил семью мячами в девяти стартовых матчах чемпионата.

Золотым активом «Торпедо» оставалась полузащита, которую заполнили Игорь Семшов, Константин Зырянов и три Сергея: Кормильцев, Осипов, Будылин. До 17-го тура москвичи держались на первом месте, а в удачный цикл вошли победы над «Спартаком» (2:1), «Крыльями Советов» (5:2) и «Зенитом» (3:1).

В августе «Торпедо» выпало из тройки: с последнего месяца лета и до конца РПЛ-2004 команда Петренко ни разу не поднялась выше четвертого места. Одна из возможных причин – пауза на Евро, после которой команда в бело-черном упустила победу над ЦСКА (3:3) и проиграла «Сатурну» (1:2). За две игры после перерыва москвичи пропустили пять голов – для сравнения, в 13 стартовых матчах допустили лишь девять.

Другой причиной для спада «Торпедо» казалось судейство. На старте второго круга арбитры с игр столичной команды три раза подряд получали неудовлетворительные оценки. «Ходили разговоры, что мы многих не устраиваем как лидеры чемпионата. Так что «Торпедо» начало пропускать из офсайдов. Судьи просили прощения, а толку?» – рассуждал Петренко в 2019-м.

Вслед за «Торпедо» на чемпионство загляделся молодой «Зенит» Властимила Петржелы. Чешский тренер строил свежую команду вокруг Андрея Аршавина, которого перевел в атаку, и Александра Кержакова. Власти развил проект, стрельнувший в 2003-м – тогда специалист растряс команду ссылкой нескольких ветеранов в дубль.

Параллельно Петржела сохранял дерзкий образ и выдавал мощные фразы на пресс-конференциях. Перед сезоном «Зенит» потерял Вячеслава Малафеева – вратарь отхватил двойной перелом в товарищеском матче против «Шахтера». В пятом туре питерцы получили три мяча от «Рубина» – Властимила понесло. Тренер упрекнул клубного спортдира Бориса Рапопорта, который отказал в заявке вратаря из академии. «Читал, что наш директор о нем не знает. А я знаю, так как парень стоит в воротах на тренировках», – вскипел чех.

Властимил Петржела Фото: Other Agency

Несмотря на легкую турбулентность на старте, в РПЛ-2004 «Зенит» выдал серию из 16 игр подряд без поражений – лучший результат клуба с 1963 года. Питерцы дважды разбили «Спартак» (3:0 и 2:0), который заглядывался на молодого Аршавина, обыграли «Локо» (1:0 в первом круге) и «Крылья Советов» (1:0 – во втором).

Сказка Петржелы закончилась в 27-м туре, когда «Зенит» пострадал от ЦСКА – 0:3. Ворота Малафеева поочередно пробили Ролан Гусев, Юрий Жирков и Вагнер Лав. Тактика армейцев была выстроена вокруг контратак – Валерий Газзаев ушел от вдумчивого и комбинационного стиля Артура Жорже, который тренировал команду на старте сезона.

Артур Жорже Фото: Eurosport

ЦСКА вступил в сезон-2004 действующим чемпионом: в 2003-м армейцы забрали золото впервые после распада СССР. За 10 лет суверенной России титул в целом выехал из Москвы лишь однажды, во Владикавказ-1995. В остальном первое место оккупировал «Спартак» с семью кубками в 90-е и двумя – в нулевые.

ЦСКА так ревностно отнесся к титулу, что выкупил 20-летнего Юрия Жиркова, опорника сборной Евгения Алдонина и нескольких легионеров – Вагнера Лава, Даниэля Карвалью и Милоша Красича. Обновленный состав доверили португальцу Жорже, который брал Кубок европейских чемпионов с «Порту».

В 2003-м ЦСКА пришел к чемпионству с Газзаевым у руля, но вылетел от «Вардара» в квалификации Лиги чемпионов. Евгений Гинер искал успех в Европе, поэтому пригласил иностранного специалиста. Валерий не жаловался: отмечал, что получил побольше времени на просмотр футбола, а еще сохранил позицию в структуре столичного клуба.

Несмотря на мощный состав и зарубежный подход к игре, ЦСКА отстал от гонки за титул. К середине РПЛ-2004 армейцы подошли на пятом месте – слишком скудный результат на фоне вложенных средств. Итог: Жорже уволили, пусть и после победы над «Амкаром» – 3:0.

Три из пяти игр после камбэка Газзаева ЦСКА забрали с минимальным счетом. В 22-м туре армейцы превзошли «Спартак» (2:1), в 23-м – «Аланию» (4:1), позднее – «Кубань» (3:0), «Ростов» (2:0) и «Зенит» (3:0). Только параллельно столичная команда скатала ничью с «Крыльями» (1:1) и уступила «Локо» (0:1).

Ключевой матч сезона пришелся на 29-й тур. В соперниках ЦСКА оказалось «Динамо», которое спасалось от вылета усилиями Олега Романцева. За полгода до назначения в Москву легендарный коуч рулил «Сатурном», откуда ушел по состоянию здоровья. К концу сезона-2004 тренер вернулся в черту МКАД, чтобы помочь команде в синем.

Кажется, перед игрой с ЦСКА Романцев вспомнил, что добивался восьми чемпионств со «Спартаком». Не пустить армейцев к золотым медалям показалось делом принципа. Столичное дерби закончилось без забитых мячей, причем «Динамо» почти не отстало от оппонентов по ударам (14 против 15) и угловым (шесть против семи). До московской ничьи команда Газзаева три тура держалась на первом месте. После – уступила лидерство «Локомотиву».

Олег Романцев Фото: Imago

Весь чемпионат-2004 «Локо» ошивался возле первой строчки. ЦСКА переживал проблему Жорже, «Торпедо» скисло во второй половине сезона, а «Зенит» скатился перед пятью заключительными играми. Команда Юрия Семина держалась стабильнее.

С 20-го тура «Локо» лишь однажды выпал из топ-3. Сергей Овчинников выбил 100-й сухой матч в карьере, Динияр Билялетдинов только пробился во взрослую команду, а Дмитрий Сычев вернулся из французского вояжа и превратился в лучшего игрока и четвертого бомбардира России.

Для победы в чемпионате «Локо» должен был выбить две победы в двух заключительных матчах. В 29-м туре от команды Семина пало «Торпедо» – Сычев разбил соперника в компании Дмитрия Лоськова и Дмитрия Хохлова. В 30-м москвичам предстоял выезд к «Шиннику», пока ЦСКА бодался с «Москвой».

«Локо» быстро захватил преимущество: Билялетдинов и Сычев забили на 4-й и 21-й минутах соответственно. Параллельно «Москва» открыла счет против ЦСКА. Пока разъяренные армейцы закатывали четыре гола, гости Ярославля спокойно удерживали удобный счет. «Шинник» пал 0:2 – так Семин во второй раз в карьере привел команду к чемпионству. «Мы проигрывали командам из низа таблицы, но побеждали лидеров и верили в успех. К концу чемпионата вернулась удача. На финише с нами был Господь Бог», – высказался тренер по поводу успеха.

Сезон-2004 вышел не только захватывающим, но и показательным. Перед стартом чемпионата президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что большинство клубов страны не ищут выходов на прибыль и отказываются от качественного менеджмента. После турнира репортер «Ленты.ру» Андрей Сенцов возмущался: в России слишком полагаются на легионеров, так что без жесткого лимита отечественный футбол ждет крах.

Один сезон РПЛ сменяется другим, одна чемпионская гонка – новой, иной по интересу, но проблемы остаются прежними. Меняется лишь оптика.

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