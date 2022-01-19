Главной темой дня в РПЛ должен был стать переход в ЦСКА турецкого новичка Юсуфа Языджи, но трансфер обернулся другой стороной. Медиаслужба армейцев сильно опозорилась с представлением полузащитника, оскорбив всех русских женщин и самого игрока.

В соцсетях клуба появилось приветственное видео, где обыгрывалась переписка с футболистом в директе инстаграма. «Юсуф! – начался диалог от лица ЦСКА. – Привет, Юсуф. Мы ждем тебя. Юсуф? Где ты? Мы готовы подписать контракт! Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!»

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Едва прочитав сообщение про Наташ, Языджи якобы ответил: «Пять минут. Я в пути!»

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Через час пост был удален из всех соцсетей, как только начались гневные реплаи от оскорбленных болельщиц и просто прогрессивных людей, которые понимают, что такие выступления в публичном медиапространстве в 2022 году недопустимы.

Ролик армейцев представил всех российских женщин в образе легкомысленных «Наташ», которые только и ждут турецких мужчин явно не для великосветской беседы. А Языджи – стереотипным турком, который едет в Россию не играть в футбол и зарабатывать деньги, а тащиться за каждой юбкой на улице. Безусловно, в России (да и в любой стране) есть такие девушки, а в Турции – заинтересованные знакомствами парни. Но такие обобщения – не для соцсетей футбольного клуба.

Медиаслужба ЦСКА – точно не один несчастный редактор соцсетей, который поставил галку «опубликовать» в твиттере и инстаграме. Так неужели во всей пиар-команде не нашлось человека, который задумался бы об уместности спорного со всех сторон контента? Ведь это негласное правило в журналистике и связях с общественностью: есть малейшие сомнения – не выпускай.

И дело не в пресловутой новой этике, которую в России принято не любить. И даже не в феминистках, которые «опять разбушевались» хотя бы в моем лице в этой заметке. Хуже всего в этой ситуации то, что главный редактор клубного канала ЦСКА – женщина, Катерина Кирильчева. Она приравняла к «Наташам» и себя, и остальных женщин, застряв во времени где-то задолго до современного мира. Феминизм – он не против мужчин, как многие думают: он для женщин, которые никак не могут почувствовать себя равными и положить конец сексистским шуткам и объективизации. В России и на постсоветском пространстве эта проблема стоит особенно остро.

Я сейчас радуюсь, что болею не за ЦСКА. Было бы неприятно прийти на стадион в красно-синих цветах и знать, что тебя рассматривают не как ценное звено поддержки и даже не как платежеспособный актив, приносящий клубу прибыль покупкой билетов и мерча, а как тело, которое можно просто взять и предложить турецкому новичку команды. Странно, что Кирильчева этого не понимает. И олимпийская чемпионка Турина Светлана Журова, которая заявила: «И меня тоже в Турции Наташей называли, ничего страшного». И именно с этими остатками патриархата в сознании женщин борется феминизм.

Как отреагировали в ЦСКА?

«Приношу свои искренние извинения за презентационный ролик, который выпустила наша медиагруппа, – запостила официальное обращение Кирильчева. – Изначально планировался и был утвержден совершенно другой сценарий, но без присутствия игрока его нельзя было воплотить в жизнь. В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным. Еще раз приношу свои извинения нашим болельщикам, в особенности девушкам, а также лично Юсуфу».

Здорово, что Катерина нашла в себе силы признать ошибку и взять вину на себя – было бы хуже, если бы клуб уволил выпустившего сюжет редактора соцсетей. Но некоторых все же отстранили – правда, без озвучивания имен. «Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это и недопустимо, и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы», – заявил директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксенов.

Болельщица ЦСКА Фото: Getty Images

Реакция правильная, но теперь ЦСКА будет очень сложно выправить репутацию в глазах прогрессивного мира. В августе из щекотливой ситуации с сексизмом красиво выпутался «Рубин» – но глупость сделала не целая команда профессионалов, а футболист Джордже Деспотович, оскорбивший в комментариях маму фаната. Казанцы не растерялись и подарили мамам болельщиков бесплатные билеты на стадион.

Стоит ли ЦСКА в следующем домашнем матче после возвращения РПЛ сделать для женщин бесплатный вход на стадион? Возможно. А может, и нет – большинство болельщиц явно может позволить себе поход на футбол. Лучше всего, чтобы Катерина Кирильчева осознала ошибку не только на словах. А вместе с ней – остальные женщины и мужчины, которым шутка показалась смешной.

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