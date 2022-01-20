Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что владельцу команды Леониду Федуну лучше ее продать. Это пойдет на пользу всем, включая его самого, потому что падать дальше некуда. То, что происходит в настоящее время – неграмотное распределение ресурсов клуба.

«Я просил Федуна продать «Спартак». Моя позиция не изменилась. Больше скажу: она крепнет. Погрузившись во всю эту историю, что творится в «Спартаке», моя просьба к Федуну крепнет. И не только потому, что это нужно для «Спартака». Это, наверное, уже нужно и для самого Леонида Арнольдовича, потому что ничего, кроме головной боли и потери здоровья, эта история ему не принесет.

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Дальше невозможно падать. Точнее, возможно, есть там первая лига и так далее. Но, имея такие возможности, распоряжаться так, как распоряжается нынешнее руководство «Спартака», это некачественное распределение ресурсов. Невозможно за 20 лет потратить столько денег и выиграть лишь одно чемпионство. И не один я это понимаю», – заявил Калиниченко в интервью на ютьюб-канале Глеба Чернявского.

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