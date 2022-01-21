Лидерами фанатских объединений московского «Спартака» на общей встрече принято решение о начале бойкота матчей команды из-за недовольства болельщиков принятием закона о введении Fan ID. Это произойдет не с момента вступления в силу закона, а с возобновления сезона после зимней паузы. Фанаты, которые нарушат бойкот, будут отчислены из фанатских движений. Болельщикам разрешено ездить за командой по городам, но без посещения стадионов.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал данную инициативу.

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«Движения поддержки клубов должны согласовывать эти решения непосредственно с клубом. Они накажут любимую команду, которая нуждается в поддержке болельщиков. Если это взвешенное решение, то считаю его необдуманным. Мы же понимаем, для чего создавался закон. Прежде всего это безопасность самих болельщиков, спортсменов и организаторов на стадионе. Мы живем в непростое время, конечно, никому не нравится, если в чем-то ограничивают. Но события таковы – мы должны быть в определенных рамках. Есть законы, которые мы обязаны исполнять.

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Когда на нашем комитете разбирали внедрение Fan ID, мы задавали вопросы МВД, Минспорту, как это все оформить. Четко было сказано: закон заработает, когда будет четкое понимание внедрения. На Госуслугах будет регистрация, все займет пять минут. Не думаю, что людям, которые любят свою команду, футбол, составит большого труда сделать простую процедуру», – заявил Свищев.

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