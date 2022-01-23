Нападающий «Рубина» Иван Игнатьев рассказал подробности инцидента в баре Красноярска, который закончился выдворением футболиста из заведения в сопровождении охраны.
– Мы приехали с друзьями в ночь с 5 на 6 января отметить мой день рождения. Сняли отдельную комнату, сидели в своем зале, никого не трогали. В один момент мы пошли в туалет, и по пути мой друг решил взять коктейль у барной стойки.
Ad
Мы минут 20 стояли, пока бармен делал вид, что не замечает его. Мой друг свистнул ему, чтобы обратить не себя внимание. Бармен подошел, налил ему, и все. Через две минуты ко мне подошли охранники и сказали, что я послал бармена.
Чемпионат России
Ивана Игнатьева вывели пьяным из бара. «Рубин» уже отреагировал
Я вообще ничего не делал, просто стоял рядом. Охранники начали брать меня за руки и выводить. Я говорю: «Ребята, зачем? Сам могу выйти, если у вас претензии». Они вывели меня в холл.
Повторяю им: «Я ничего не сделал. Позовите бармена, он вам подтвердит, разберемся». Они сбегали дважды туда-обратно и на третий раз разрешили нам вернуться. Наш вечер продолжился, мы так же спокойно отдыхали в своей комнате.
– Провокация, чтобы снять видео?
– Просто рассказываю, как было на самом деле. Но я был в шоке наутро. Меня поздравляли друзья с праздником и кидали ссылки на новости. Что за бред? Я обалдел.
Иван Игнатьев, Россия (молодежная сборная)
Фото: Imago
– Ты был сильно пьян? Мог забыть о том, что нахамил кому-то?
– Нет. Я никогда сильно не напивался. И агрессия – это вообще не про меня.
– Самое дикое, что тебе прилетело в директ.
– Хотел бы отметить, что очень многие меня поддержали. Вот везде пишут, что я был пьяным. Но никто не может этого утверждать, нет ни одного видео, которое бы позволяло делать такие выводы. Какое право вы имеете на это? Разве это правильно?
– Тебя узнавали в клубе?
– Конечно, подходили, здоровались.
– Отметил день рождения хоть нормально?
– Да, и не считаю, что не имею на это право. Если честно, то даже и не сильно парился. Ну сколько можно уже? Конечно, неприятна вся эта волна в новостях и негатив от некоторых людей, но что я могут сделать с этим? – сказал Игнатьев.
Историю ядерного празднования 23-летия футболиста мы рассказывали здесь. Если коротко: Ивана Игнатьева вывели пьяным из бара в Красноярске, а «Рубин» не оставил выходку форварда без внимания.
В сентябре 2020 года Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Футболист не пострадал, девушку за рулем другого авто госпитализировали.
А в марте 2019-го стало известно, что Иван нарушал режим и попадал в пьяные происшествия еще в «Краснодаре», но клуб Сергея Галицкого прощал игрока.
Источник: «Матч ТВ»
Футбол
Загулы Игнатьева, нестабильный Шапи. Крах талантов «Краснодара»
Лига Европы УЕФА
«Краснодар» отстранил Сафонова и Уткина из-за новых контрактов
Реклама
Ad
Реклама
Ad