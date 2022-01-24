Российская художественная гимнастка Дарья Трубникова рассказала о знакомстве с нападающим «Зенита» и экс-капитаном сборной России Артемом Дзюбой.
– Знаем, что вы в хороших отношениях с экс-капитаном сборной России по футболу Артемом Дзюбой. Поделитесь вашей историей знакомства?
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– Да, мы с Артемом в хороших отношениях, поддерживаем друг друга, общаемся. Познакомились мы в 2019 году, в этом мне помогли Дина и Арина Аверины, они должны были записать с Артемом совместное видео для сборной России по футболу и пригласили меня пойти с ними, так как я очень хотела познакомиться с Артемом. Я была безумно рада.
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Мы познакомились, поболтали, погуляли по базе, футболисты тогда были на сборах в Новогорске, и с того момента мы начали поддерживать общение. Поздравляем друг друга с праздниками и успехами на соревнованиях. Артем очень добрый, открытый человек, всегда может прийти на помощь, – рассказала Трубникова.
19-летняя Трубникова – двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр, двукратная чемпионка Европы среди юниоров в команде и в упражнении с булавами, чемпионка России 2020 года в упражнениях с мячом и с лентой.
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не знает, почему Дзюба не хочет пойти навстречу команде. Коуч призвал футболистов заниматься своим делом – играть в футбол.
Купальник Дины Авериной, в котором она выступала на Олимпиаде-2020, выставили на продажу. Его оценили в 126 тысяч рублей или 1800 долларов.
Источник: Sport24.
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