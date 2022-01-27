Директор Федерации футбола Ирана по связям с общественностью, Хоссейн Шарифи, заявил, что «Зенит» отказался отпускать нападающего Сердара Азмуна в национальную команду на матчи отбора ЧМ-2022.

«Присутствие Азмуна очень важно для сборной и для федерации. К сожалению, несмотря на приложенные федерацией и национальной командой усилия, «Зенит» не стал с нами сотрудничать должным образом, что выглядит странно и требует разбирательства. Мы направили обращение в ФИФА и хотим, чтобы расследование провели как можно скорее. Мы не оставим это без внимания, учитывая то, что подобное сотрудничество регламентируется ФИФА», – заявил Шарифи.

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Главный тренер сборной Ирана Драган Скошич также прокомментировал отсутствие форварда в расположении команды перед играми против Ирака и ОАЭ.

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«Зенит» не может вступать с нами в конфликт, это вопрос уровня ФИФА. Сначала он сообщил нам, что результат тестирования положительный, затем выяснилось, что отрицательный. В таких делах нужно руководствоваться правилами Азиатской конфедерации футбола. Однако ясно, что мы остались без игрока», – сказал Скошич.

Источник: Федерация футбола Ирана, Mehr.

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