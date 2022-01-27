В последние годы мы только и слышим, что о молодых Юлиане Нагелсьманне, Микеле Артете и прочих коучах. Но их пожилые менторы никуда не делись, а многие все еще дают результат. А какие тренеры самые пожилые? Рассказываем о 15 самых взрослых из топ-15 европейских лиг.
15. Виталий Кафанов, 61 год, «Ростов»
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Неожиданно топ-15 открывает коуч «Ростова» и тренер вратарей сборной России, который впервые возглавил серьезный клуб только в прошлом году. 61-летний Кафанов с 2002 года работает в тренерских штабах разных команд, только после ухода из «Ростова» Валерия Карпина в октябре 2021-го он взял на себя больше ответственности. А до этого в последний раз Кафанов работал главным в 2001-м, когда возглавлял смоленский «Кристалл» – под его руководством команда финишировала 10-й из 18 мест в Первом дивизионе.
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Виталий Кафанов, «Ростов» (fc-rostov.ru)
Фото: From Official Website
14. Хорхе Сампаоли, 61 год, «Марсель»
Аргентинец, напротив, с 1994 года не знает другой должности, кроме как главного тренера. В европейских клубах Сампаоли не добился никаких успехов, зато со сборной Чили взял Кубок Америки и выиграл три национальных чемпионата во главе «Универсидада». Сейчас Хорхе работает в «Марселе», с которым стал пятым в прошлом сезоне и идет третьим в нынешнем.
13. Хикмет Караман, 61 год, «Кайсериспор»
Караман тренирует турецкие команды с 1998 года. Он никогда не работал за пределами родной страны, возглавлял 15 разных клубов, но при этом Хикмету не довелось поработать ни с одним грандом – им не заинтересовался ни «Галатасарай», ни «Фенербахче», ни «Бешикташ», ни даже «Истанбул».
12. Питер Пакульт, 62 года, «Аустрия» (Клагенфурт)
Австриец примечателен тем, что был последним тренером «РБ Лейпциг» до прихода в клуб Ральфа Рангника. Под руководством Пакульта «РБ» одержал самую крупную победу в истории, когда разнес в Регионаллиге «Вильгельмсхафен» со счетом 8:2. Также во главе «Лейпцига» Пакульт попал в гомофобный скандал: мужчина назвал фаната «Санкт-Паули» «голубой свиньей», за что получил штраф в 800 евро.
11. Леонид Кучук, 62, «Рух»
Еще один знакомый российскому болельщику тренер. Бывший коуч «Салюта», «Кубани», «Локомотива» и «Ростова» больше всего запомнился по работе в Краснодаре, а также скандальном увольнении из московского клуба, когда президент «Локо» Ольга Смородская не желала платить тренеру компенсацию за разрыв сотрудничества.
Леонид Кучук
Фото: Eurosport
10. Карло Анчелотти, 62, «Реал»
Итальянский тренер поработал во всех топ-лигах Европы, но самые мощные достижения пришлись на «Милан» и «Реал». В Мадриде решили дать Карло второй шанс и вернули тренера, несмотря на неудачный сезон в «Эвертоне». Пока дела идут неплохо – «Реал» на первом месте в Ла Лиге с отрывом в четыре очка от второго места. Именно золота Примеры не хватает дону Карло для полной коллекции чемпионств Биг-5.
9. Лучано Спаллетти, 62, «Наполи»
Бывший главный тренер «Зенита» ничего не выиграл с «Интером», сделал перерыв и нашел команду, которая уже больше 10 лет испытывает амбиции стать чемпионом. Все главные успехи Лучано пришлись на «Зенит», а в «Роме» Спаллетти чего-то не хватало: римляне под его руководством четырежды взяли серебро. Три раза – в первый заход и однажды – во второй.
8. Маурицио Сарри, 63, «Лацио»
В 1990 году Сарри завершил игровую карьеру в скромном «Стиа», и тут же начал тренировать в этой же команде. Спустя 25 лет Маурицио возглавил «Наполи», затем «Челси», после чего ушел в «Ювентус», а с лета трудится в «Лацио». Главное достижение Сарри – победа в Серии А с «Юве» и в Лиге Европы с «Челси». Во главе римлян коуч пока не слишком успешен: промежуточное седьмое место в середине сезона.
Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри
Фото: Getty Images
7. Рон Янс, 63, «Твенте»
Янс почти всю карьеру проработал в Нидерландах, лишь дважды отлучаясь за границу. Первый раз – недалеко и ненадолго: в 2012-м он всего несколько месяцев продержался в Льеже. А в 2020-м Янс отправился уже в далекий вояж в MLS, но также недолго проработал в клубе «Цинциннати» – спустя полгода его уволили на фоне подозрений расистских оскорблениях.
6. Джанпьеро Гасперини, 64, «Аталанта»
Ночно кошмар Алексея Миранчука тренирует самостоятельно только с 2003 года. До этого девять лет он работал в молодежке «Ювентуса». Настоящий успех пришел к Гасперини только в Бергамо, а самым большим его клубом был «Интер», где Джанпьеро продержался пять матчей, четыре из которых проиграл, а один свел вничью.
5. Марсело Бьельса, 66, «Лидс»
Бьельса начинал тренерскую карьеру в «Ньюэлс Олд Бойз», где в первый год после назначения выиграл национальный чемпионат. Во главе сборной Аргентины коуч взял золото Олимпиады в Афинах и серебро Кубка Америки-2004, а с «Атлетиком» дошел до финала Кубка Испании и Лиги Европы. Вторая молодость пришла к аргентинцу в «Лидсе», с которым Марсело выиграл Чемпионшип и грызется за место в АПЛ.
Марсело Бьельса, «Лидс Юнайтед»
Фото: Getty Images
4. Аурелио Андреацолли, 68, «Эмполи»
Итальянский ветеран никогда не возглавлял крупные клубы – только работал исполняющим обязанности главного тренера «Ромы» в 2013 году, когда уволили Зденека Земана. При этом именно в «Роме» у Андреацолли лучший процент побед – 52% за 17 матчей. Главный клуб в жизни 68-летнего коуча – «Эмполи». В прошлом году он возглавил «адзурри» третий раз, и это несмотря на тот факт, что однажды руководство уволила Аурелио в его день рождения.
3. Мануэль Пеллегрини, 68, «Бетис»
Будущий соперник молодого Семака многое повидал в тренерской карьере. Он брал медали шести национальных чемпионатов, в том числе становился чемпионом Англии с еще не безумно дорогим составом «Сити» и взмывал на вторую строчку Ла Лиги со скромным «Вильярреалом». А с «Малагой» Пеллегрини дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов, уступив «Боруссии».
2. Рой Ходжсон, 74, «Уотфорд»
Где только ни работал почтенный Ходжсон перед тем, как в начале 2022-го принять тонущий «Уотфорд». Он тренировал «Интер» и «Удинезе», сборные Финляндии и ОАЭ, «Ливерпуль» и «Мальмё». Лучше всего Ходжсон проявил себя еще 70-80-х, когда выиграл четыре чемпионата Швеции. Главным достижением Роя в Англии можно считать период в «Фулхэме»: в 2010 году лондонский клуб дошел до финала Лиги Европы.
Рой Ходжсон
Фото: Getty Images
1. Мирча Луческу, 76, «Динамо» (Киев)
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