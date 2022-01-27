Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили песню «Па-спорт» о введении Fan ID в российском футболе.

«Все как один – болельщик-вредитель. Без Fan ID вы ***** [далеко] идите», – поется в припеве. Группа также опубликовала клип на ютьюб-канале (ссылка внизу). На видео Шнуров исполняет песню в балаклаве.

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Закон о паспорте болельщика в декабре 2021 года подписал президент России Владимир Путин. Система начнет действовать с 1 июня 2022 года. После введения Fan ID фанаты смогут попасть стадионы только после оформления паспорта болельщика. Фанатские объединения, в том числе болельщики «Зенита», «Спартака» и «Ростова», уже заявили о бойкоте матчей РПЛ, пока не отменят новую систему. А журналист и блогер Василий Уткин заявил, что откажется от оформления Fan ID из солидарности с фанатами

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