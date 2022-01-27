Полузащитник подмосковного клуба «Химки» Павел Мамаев и популярный блогер Надежде Санько расписались.
33-летний футболист недолго вел холостяцкую жизнь: только в прошлом году он развелся с бывшей женой Аланой после восьми лет брака. Пара воспитывала двоих детей – общую дочь Алису и сына Алекса от первого брака Аланы. После разрыва неоднократно возникали скандалы по поводу размера алиментов и порядка общения с детьми.
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