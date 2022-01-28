Бывший член совета директоров «Спартака» Зарема Салихова вспомнила переход Александра Кокорина и участие в нем экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.
«Он обошелся очень дорого. По факту Газизов говорил, что это все бесплатно, контракт на три года. На самом деле он заключил на четыре года, ни с кем не согласовывая. Говорил, что это под его ответственность, Саша исправился, тюрьма его изменила. При этом его жена жаловалась, что у Саши кресты, а в тюрьме он не проходил надлежащее медицинское обследование, он вообще не восстанавливается. А что такое кресты, всем известно.
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Мы были против, а он возражал: «Нет-нет, мы без Кокорина не победим». Говорил, что все бесплатно, а в итоге более четырех миллионов отдали. Какая-то геометрическая прогрессия зарплаты была у Кокорина и Урунова за результативные действия. Газизов также говорил о расписке от Кокорина, что если он не забьет 10 голов, то 500 тысяч евро вернет. При этом оказалось, что эта расписка была лично Газизову, и он сказал, что «Спартак» к этому не имеет отношения», – сказала Салихова в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».
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