Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Венецию».

Как пишет TuttoMercatoWeb, итальянский клуб переключил внимание на Чалова после срыва трансфера нападающего «Беневенто» Джанлуки Лападулы. «Венеция» уже приступила к переговорам с ЦСКА о покупке 23-летнего россиянина.

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Источник: TuttoMercatoWeb

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