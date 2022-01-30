Нападающий ЦСКА Федор Чалов может перейти в «Венецию».
Как пишет TuttoMercatoWeb, итальянский клуб переключил внимание на Чалова после срыва трансфера нападающего «Беневенто» Джанлуки Лападулы. «Венеция» уже приступила к переговорам с ЦСКА о покупке 23-летнего россиянина.
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Источник: TuttoMercatoWeb
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