Нападающий «Интернасьоналя» Юри Альберто перешел в «Зенит», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Стороны достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет. Также петербуржцы объявили, что Сердар Азмун покидает «Зенит». Российский клуб и «Байер» достигли соглашения о переходе иранца в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно.

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