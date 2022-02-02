В начале 2010-х за развитие поп-футбола (или медиафутбола) – увеселительных матчей с участием популярных непрофессионалов – отвечал любительский клуб «Старко». Команда, созданная в 1991 году, состояла из второсортных звезд шоу-бизнеса. Пожалуй, только там зритель, далекий от «Голубых огоньков», мог встретить Пьера Нарцисса, Ираклия Пирцхалаву и Влада Топалова. Все они надевали красные футболки клуба и с переменным успехом гоняли мяч по полю.

Привлечь молодую аудиторию подобным контентом было практически невозможно. Записи матчей «Старко» в рамках фестиваля «Арт-футбол» на официальном канале команды смотрели лишь случайные зрители. Клики были жуткими даже для малоизвестных блогеров – что и говорить о людях с телевизора.

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Пьер Нарцисс в футболке «Старко» Фото: Other Agency

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Пока ребята из «Старко» громили Англию и забивали сборной мира, зумеры наблюдали за расцветом фиферского комьюнити. Видеоблогеры, игравшие в футбольный симулятор FIFA, записывали матчи, открывали паки и материли разработчиков, контору EA Sports. Ярчайшими звездами сообщества в середине 2010-х считались киберспортсмен Сергей Kefir Никифоров, летсплейщики Андрей PandaFx Щелковский, Никита Finito Куриленко и Герман El Classico Попков и еще парочка видеоблогеров. В 2017 году они объединились в команду: архейская эра поп-футбола закончилась.

Протерозой – 7F United и «Команда Германа»

Сборная из семи топовых фиферов получила название 7F United. Видеоблогеры вышли на поле, объединили аудитории и за пару роликов собрали на канале свежего проекта больше 200 тысяч подписчиков (где-то плакали Пьер Нарцисс и Влад Топалов из «Старко»). В качестве контента использовались футбольные челленджи: блогеры выясняли, кто из них самый меткий, били пенальти с электрошокером на ноге и катались по стадиону на гироскутерах. Примерно то же самое делали иностранные фиферы из команды Sidemen. Это источник вдохновения и американский предок 7F United.

Но в 2017-м российских блогеров хватило лишь на шесть видеороликов. «Дело в том, что нас очень сложно организовать… Канал закрыт, но это уже вопрос не к нам, а к людям, с которыми мы работали», – объяснял гибель 7F ютьюбер Максим GoodMax Гутник.

Через год Герман El Classico Попков вновь организовал сборную фиферов и футбольных блогеров. «Чемпионат мира-2018 подошел к своему логическому завершению, и я подумал, почему бы не создать команду», – рассуждал он. Менеджером клуба при этом становились подписчики Попкова: они решали, кто попадет в сквад и какой будет форма. На начальном этапе проект назвали «Командой Германа».

От челленджей, привычных американцам из Sidemen, отказались ради тренировок и футбольных матчей, а в клубе появились как резиденты 7F United, так и малоизвестные фиферы. Сам Попков, как человек с опытом игры в итальянской Серии C, занял место коуча.

Десятиминутные ролики собирали больше 500 тысяч просмотров: зумеры наблюдали за тренировками ютьюберов на андеграундных коробках и, кажется, не пугались из-за качества игр. Популяризаторами медиафутбола в России стали люди, с трудом попадающие по мячу, а крестным отцом актуального формата оказался блогер-миллионник Герман El Classico. Хайлайты матчей появлялись на канале Попкова, там же решались организационные моменты.

Палеозой – становление «Амкала» и первый МКС

В августе 2018-го «Команда Германа» получила название и логотип. Из вариантов ФК «Классик», «Игрочишки» и «Амкал», предложенных подписчиками, фиферы выбрали последний. Пермский «Амкар» к тому времени уже отправился в небесную лигу, чтобы возродиться в начале 2020-х.

И проблемой, и силой «Амкала» стало отсутствие принципиальных соперников. В первом сезоне блогеры сражались против сборных-однодневок: журналистов, друзей Попкова и работников России-24. Ни одна из этих команд не могла конкурировать с «Амкалом» по узнаваемости, просмотрам и медийному прошлому. Ютьюберы топтали ноунеймов, либо, наоборот, огребали от них. Но вне зависимости от исхода матча, внимание зрителей получал лишь один сквад. Второй – сменяемый – исчезал до следующего поединка с командой Германа, вокруг которой строился весь местный поп-футбол конца 2010-х.

Термин «поп-футбол» (или «медийный футбол»), правда, появился чуть позже. Пока «Амкал» лишь пользовался преимуществами монополиста. К годовщине блогерского клуба в списке достижений уже был контракт с adidas, выезд к калининградской «Балтике» из ФНЛ и матч со стариками из «Старко» (фиферы проиграли обе встречи). В третьем сезоне ютьюберы и вовсе добрались до «РЖД Арены»: сыграли там с подростками из филиалов европейских академий и, о чудо, добились ничьей. За подготовку команды отвечал профессиональный коуч в лице Дениса Зубко. Экс-форвард «Зенита» и «Ротора» до блогеров тренировал «Коломну» из ПФЛ.

Но «Амкал» оставался нишевым форматом с героями, известными лишь в узких кругах. El Classico уже тогда сменил концепцию: к третьему сезону в клубе закрепились футболисты-любители без громких имен и ютьюб-бэкграунда. Фрэшменов приучали к видеоблогингу, качество игры росло, а закрытая тусовка приятелей превращалась в спортивную версию «Фабрики звезд». Новичков добирали либо вне конкурса, либо через сайд-проект «Хочу в Амкал».

«Амкал» Фото: Other Agency

Прорыв случился в июле 2020-го. Попков организовал МКС («Московский Кубок Селебрити») и добавил в поп-футбол соревновательный элемент. Помимо «Амкала», в турнире участвовало 11 команд, каждая из которых могла рассчитывать на эфирное время, просмотры и медийный буст. Столь альтруистичный подход объясним: развивая конкурентов, El Classico создавал индустрию, привлекал к соревнованиям статусных спонсоров уровня Coca-Cola и превращал «Амкал» в крупный футбольный бренд.

Кубок решил вопрос с отсутствием принципиальных соперников. С «Амкалом» сражались не только сборные «Матч ТВ» и Comedy Club Production, но и другие объединения блогеров. Одно из них – 2Drots, созданное выходцами из «Команды Германа» – к тому моменту уже гремело на весь ютьюб футбольными челленджами на стрижку и покраску волос.

Тем летом поп-футбол впервые вылез за пределы популярного видеохостинга. Главным хайлайтом «Московского Кубка Селебрити» стало скандальное удаление Романа Широкова (он был капитаном команды «Матч ТВ»). Рефери Никита Данченков показал экс-полузащитнику сборной России красную карточку, а в ответ получил удар в лицо. Судья упал, и Роман добил лежачего оппонента ногой. После этого об МКС и медийном футболе говорили даже издания и телеканалы, далекие от спорта.

Мезозой – новый «Амкал» и «На Спорте»

Пятый сезон стал для оригинального «Амкала» последним. В июне 2021-го Попков запустил новую версию проекта: избавился от заскучавших фиферов, разбавил сквад парнями с футбольным образованием (в том числе блеснувшими на МКС) и отцепил подписчиков от руководства клубом. В медиафутболе появились контракты.

Обновленного состава хватило, чтобы взять «Московский Кубок Селебрити» со второй попытки. Но турнир запомнился не долгожданной победой «Амкала», а становлением ютьюб-версии «ПСЖ» – клуба «На Спорте».

Владелец команды, предприниматель Лев Соленов, заручился поддержкой букмекерской конторы и создал амбициозный проект с серьезным бюджетом и громкими именами. В 2021-м в футболках «На Спорте» выступали тиктокеры Даня Милохин и Володя XXL, а также бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов. Экс-игрок «Локомотива» стал первым футболистом из РПЛ, подписавшим постоянный контракт с медийным клубом. Привлечь его помог рэпер T-killah – еще один резидент ютьюберского «ПСЖ».

Соленов отмечал: лишь четверть футболистов «На Спорте» получает зарплату. Но звезды команды выступают за солидные деньги. Игроки «Амкала», которых безуспешно хантил новоиспеченный клуб, называли суммы от 200 до 500 тысяч рублей в месяц. Еще столько же им предлагали в качестве подписного бонуса. Вслед за контрактами в медийном футболе появились трансферные окна: пусть и пока неформальные.

Попков же равнялся на Harlem Globetrotters – баскетбольную шоу-команду из США. Те удивляли зрителей клоунадой и необычными трюками. Но свежий «Амкал» пока справляется лишь с первой половиной задачи: за клоунаду отвечают молодые тиктокеры и Эрикйано Мария Андраде да Силва – вингер с якобы колумбийскими корнями.

С трюками куда сложнее: клуб ездит по городам России, проводит трансляции матчей на телевидении и ютьюбе (прямые эфиры смотрят десятки тысяч человек), но не запоминается яркой шоу-программой. Возможно, скоро El Classico исправит и эту оплошность: после очередного отбора место в скваде получили батл-рэпер Млечный и стендап-комик Фил Воронин.

Кайнозой – поп-футбольная лига и сборная России

Несколько эпох поп-футбола уместилось в пять лет. Блогеры-энтузиасты рисовали индустрию на коленке и добрались до впечатляющих высот. Еще вчера Герман El Classico бил пенальти с электрошокером на ноге, а уже сегодня собирает школьников на стадионах ЧМ-2018. Дети дарят футболистам «Амкала» плакаты и сувениры, просят селфи и видят супергероев в тех, кто когда-то не заиграл на профессиональном уровне.

Качество медийного футбола страдает до сих пор, но это же (пусть и в другом масштабе) касается матчей Российской Премьер-Лиги. Легко представить пятиклассника, мечтающего о попадании в «Амкал» или 2Drots больше, чем о карьере в тульском «Арсенале». С каждым годом таких ребят будет все больше.

«На Спорте» уже задумывался о создании регулярного чемпионата, а Герман Попков рассказывал о возможном появлении медийной сборной России. «РФС сообщили, что сборную блогеров надо сделать. И пока что непонятно, как она будет выглядеть», – отмечал отец «Амкала». Намерения, впрочем, не привели к конкретным действиям: «Российский футбольный союз», судя по инсайдам El Classico, рассчитывал, что команда образуется без их участия.

В планах Попкова есть и товарищеский матч с возрожденным «Амкаром». Это будет историческая битва: пока одни умирали, вторые появлялись на свет. Но это уже дела новой, еще не наступившей эры медийного футбола.

Пока в поп-футболе только вводят трансферные окна, в большом футболе они вовсю привлекают внимание. Рассказали о главных сделках зимы и что они значат для клубов.

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