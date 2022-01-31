Экс-форвард «Рубина» Джордже Деспотович, 30 января разорвавший контракт с казанским клубом, изначально рассчитанный до 2023-го, заявил, что у него нет конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким.
«Конфликта со Слуцким не было, скажу честно. Доченьку назову Леонида», – сказал нападаюший в прямом эфире инстаграма.
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