«Ошибки совершают все», – обронил Сергей Семак, когда защищал Артема Дзюбу после скандальной видео-утечки. Фраза тренера – идеальная отговорка для оценки питерских трансферов. В середине января казалось, что «Зенит» сохранит Сердара Азмуна даже после покупки Ивана Сергеева. Спустя пару недель прогноз утратил смысл: иранского форварда забрал «Байер».

В Леверкузене Азмун столкнется с двумя проблемами. Первая – адаптация к более быстрому чемпионату. Вторая – дикий уровень Патрика Шика, второго бомбардира Бундеслиги-2021/22, который закинул на три гола больше ожидаемого. Раскроется ли Сердар, непонятно. Туманны и перспективы «Зенита».

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На первый взгляд, осенью и зимой 2021-го Азмун отстал от привычного уровня. В сезоне-2020/21 Сердар занес 11 мячей и 9,29 xG к паузе в чемпионате, годом ранее – семь и 11,04. Показатели иранца в 2022-м – семь реальных и 5,43 ожидаемых гола.

На деле по форме Азмуна ударили травмы. По данным Transfermarkt, в кампании-2021/22 Сердар пропустил 53 дня из-за повреждений. При этом иранец помогал «Зениту» с тактической гибкостью. «Если соперник оставляет пространство за спиной, атакует и поднимается высоко, то выбираем Азмуна. Скорость и умение открываться у Сердара лучше, чем у Дзюбы», – объяснил Семак в интервью «Чемпионату».

Сердар Азмун, «Зенит» Фото: Getty Images

Помимо открываний за спины, с уходом Азмуна Семак потеряет топовую реализацию. В «Зените» Сердар забивал существенно ниже ожидаемого только однажды, в переходном сезоне-2018/19 (не досчитался одного мяча). В РПЛ-2021/22 иранец занимал третье место в команде по xG без учета пенальти (4,68), что говорит о важности при создании моментов.

Последнюю деталь для оценки ситуации проговорил Семак: «Мне важно понимать, уйдет Азмун или нет. Может, Сердар захочет покинуть «Зенит», но мы обязаны безболезненно его заменить. Хочется, чтобы эти вопросы решались раньше». На момент интервью о зимнем отъезде иранца известно не было.

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Семак уточнил несколько важных нюансов. Во-первых, Сергей был открыт к зимнему отъезду Азмуна – вопрос упирался в замену. Во-вторых, тренер хотел бы заранее решать трансферные проблемы. Логика коуча соответствует переменам, которые затронули стиль «Зенита».

В сезоне-2021/22 Семак обновляет чемпионскую команду. Сергей получил сложную задачу: реформировать стиль, не утратив результат. Одно дело – строить симпатичную команду в «Краснодаре», где общая философия пока стоит выше достижений. Другое – в Питере, где каждый год ждут золотых медалей.

В требовательных условиях Семак захотел более взвешенных решений от менеджмента. Желание Сергея понятно, только в «Зените» поступили импульсивнее.

Сергей Семак Фото: Getty Images

Обобщим:

«Зенит» шагнул в неизвестность. Несмотря на травмы и снижение в цифрах, Азмун оставался ключевым игроком команды.

Сердар дарил Семаку скорость, открывания за спины и реализацию.

Сергей не выступал против зимнего отъезда иранца: требовал лишь аккуратного подхода. Позиция коуча понятна и объясняется через уникальное состояние «Зенита»: реформы в стиле не должны отразиться на результате.

С одной стороны, на замену Азмуну в Питер срочно подтянули Юри Алберто. Формально менеджмент «Зенита» выполнил просьбу Семака – заменить Сердара, если иранец уедет зимой. На деле свежий страйкер должен будет привыкнуть к РПЛ.

«Зенит» повел себя как юноша, который начал новую жизнь полной растратой накопленных денег: с одной стороны, получил мотивацию, с другой – можно было обойтись и менее резкими решениями. С отъездом Азмуна Семак лишился надежного плана Б, которым мог наслаждаться еще полгода. Тем интереснее, до конца ли сработают игровые реформы питерцев.

Статистика взята с UnderStat.

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