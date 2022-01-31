В 2011-м Леонид Куравлев дал интервью CSKA TV: назвал армейцев любимой командой, поздравил клуб со столетним юбилеем и сравнил игры ЦСКА с выступлениями «Зенита». «Они вроде неплохо играют. Ну и пусть себе неплохо играют, но вы-то играете лучше», – уверял Леонид. Москвичи, впрочем, все же уступили питерцам и завершили РПЛ-2011/12 на третьем месте.

На сезон повлияла травма Игоря Акинфеева. Вратарь ЦСКА столкнулся с форвардом «Спартака» Веллитоном, порвал крестообразные связки и вылетел на несколько месяцев. За два дня до травмы Куравлев называл голкипера мастером своего дела и призывал одноклубников Игоря беречь своего капитана. Те не сберегли.

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Куравлев рвал немцев в «Третьем тайме»

Сам Куравлев выходил на поле еще в далеком 1962-м – играл вымышленного футболиста Леню Фокина в картине Евгения Карелова «Третий тайм». В основу сюжета легла повесть «Тревожные облака». Это рассказ о так называемом матче смерти – противостоянии советского «Старта» (бывших футболистов киевского «Динамо», киевского «Локомотива» и одесского «Спартака») с фашистами из любительской команды «Флакельф». Игра проходила 9 августа 1942 года в оккупированном немцами Киеве.

Вскоре матч смерти оброс легендами. Писатели Лев Кассиль, Петр Северов и Александр Борщаговский утверждали: игроки «Старта» знали, что в случае победы им грозит гибель, но все равно обыграли немцев. Матч закончился со счетом 5:3, а зимой 1943-го футболистов Николая Трусевича, Ивана Кузьменко и Алексея Клименко расстреляли в Сырецком концлагере.

В 2005-м миф о смертельном матче развеял немецкий прокурор Йохен Кульманн. Он связал расстрел игроков с покушением на шефа гестапо, попыткой побега и диверсией. Но в послевоенное время версия с казнью футболистов из-за победы над «Флакельфом» была особенно популярна среди советских граждан. Возможно, поэтому в 1963 году «Третий тайм» попал в шестерку лидеров советского кинопроката.

Патриотическую драму снимали в Одессе и Калининграде. Актер Юрий Назаров признавался: режиссер Карелов на каждую сцену делал по пять разных дублей. Из-за этого понять, кем в итоге окажется тот или иной персонаж – трусом или героем, было практически невозможно. Это решалось на монтаже.

Назарову досталась роль Миши Скачко, главной звезды «Сборной города» – экранного аналога «Старта». Он же сравнял счет на исходе первого тайма. Леня Фокин, герой Леонида Куравлева, тоже отметился забитым мячом, а опытный футболист Евгений Рязанцев (Глеб Стриженов) оформил победный гол со словами: «Не станут же они за это убивать?»

Писатель Борщаговский, автор повести «Тревожные облака», называл консультантами фильма режиссера Михаила Ромма и защитника «Спартака» Андрея Старостина. Сейчас футбольные эпизоды «Третьего тайма» кажутся устаревшими и даже нелепыми, но в 1960-х зрители отмечали реалистичность картины.

«Я совершенно забыла, что передо мной актеры. Казалось, в воротах, отбив труднейший мяч, стоит, счастливо улыбаясь, отец, а в смертельно опасную атаку идут его друзья Иван Кузьменко и Алексей Клименко», – признавалась Светлана Трусевич, дочь казненного фашистами голкипера «Динамо».

Футболист-супергерой Куравлев обошел Сталлоне

Игра из «Третьего тайма» завершилась победой 5:4. Исход матча слегка изменили, вероятно, ради финального саспенса. Советских футболистов и вовсе наделили чуть ли не супергеройскими способностями. Скачко, сравнивая счет, взлетел на два метра и исполнил удар ножницами, вратарь Дугин взял пенальти намертво, а Рязанцев, забивая последний мяч, пробежал половину поля в одиночку. У Фокина, экранного Леонида Куравлева, тоже был неповторимый скилл – «о-го-го какой удар».

В 1981-м оскароносный режиссер Джон Хьюстон выпустил свой «Третий тайм» – спортивную драму «Победа» с похожей фабулой и военнопленными из разных стран в центре сюжета. Главные роли тогда отдали Сильвестру Сталлоне и Майклу Кейну – признанным сверхлюдям Голливуда. Помимо них в картине появились Пеле, Бобби Мур, Освальдо Ардилес и другие реальные футболисты.

Сильвестр Сталлоне, Пеле, Майкл Кейн и Джон Хьюстон на съемках «Победы» Фото: Getty Images

«Победа», впрочем, не окупилась в прокате. В кинотеатрах фильм со Сталлоне, Кейном и Пеле посмотрело чуть меньше четырех миллионов американцев. Для сравнения: за мифической историей о героизме и «о-го-го каким ударом» Леонида Куравлева следило аж 32 миллиона советских граждан.

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