В 7 лет влюбился в футбол благодаря отцу

Страсть к футболу Алберто привил отец Карлос. Юри называл его худшим соперником в жизни: «Он выходил со мной на улицу и говорил: «Сегодня ты наносишь 50 ударов левой ногой. Мне было только семь лет, многое не получалось. Тогда отец мотивировал меня: «И что, это все?» Он стоял в воротах, а я злился. Однажды так разозлился, что даже выбил ему мячом руку».

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Именно отец в 2013 году привел совсем юного сына в академию «Сантоса» и создал условия для зарождения футбольной карьеры Юри: «Папа работал даже по ночам, а на рассвете развозил газеты, чтобы мы могли оплатить квартиру. Все, что я делаю – для отца, мамы, братьев и дочки».

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«Сантос» и сравнение с Неймаром

Юри Альберто, «Сантос» Фото: Getty Images

Когда речь заходит о «Сантосе», в голове возникают две фигуры: Пеле и Неймар. И если первый – еще живая икона для любого бразильца, то второй – пример для подражания молодых футболистов. Юри взял 11-й номер в честь Нея и постарался затмить его успехи в родном клубе. Пройдя все ступени академии «Сантоса», Альберто зажег в команде U-15, где за сезон положил 32 мяча (это клубный рекорд чемпионата Паулисты). Именно тогда он впервые приковал к себе внимание европейских клубов. Вот как парень реагировал на новости об интересе из-за океана:

«Замечательно знать, что люди следят за моими успехами издалека. Я слышал разговоры о великих клубах, наблюдающих за мной, и, без сомнения, это моя мечта – однажды добиться успеха за границей».

Юри Альберто, сборная Бразилии U-17 Фото: Getty Images

В 2017 году вместе со сборной Бразилии U-17 Юри стал обладателем золотых медалей на чемпионате Южной Америки в Чили. Команда ни разу не проиграла, а Альберто помог двумя голами. Главной звездой того турнира стал Винисиус Жуниор, который наколотил семь мячей и вскоре прописался в мадридском «Реале».

В 2019 году в «Сантос» пришел Хорхе Сампаоли, который заморозил Юри Альберто на скамейке запасных и только усилил мотивацию бразильца уйти из клуба.

После перехода в «Интернасьонал» мечтал попасть в Италию

Юри Альберто, «Интернасьонал» Фото: Getty Images

В августе 2020-го Альберто подписал контракт с «Интернасьоналем» до 2025 года. «Одна из главных причин перехода – наличие в составе «Интернасьонала» Хосе Паоло Герреро. Это один из моих любимых игроков, как и Тайсон. Когда мой телефон заблокирован, вы видите фото моей дочки. Когда я его разблокирую, вы увидите фото меня и Тайсона, празднующих гол. Это не шутка», – признавался Альберто.

Планировалось, что там Юри окончательно окрепнет как игрок и прокачает себя для переезда в Европу. В интервью форвард рассказывал о желании сыграть в чемпионате Италии: «Итальянский футбол очень тактический и с характеристиками, которые действительно подходят для моей игры. Это одна из самых важных лиг в мире, где многие бразильцы сияли в прошлом. Кроме того, это прекрасное место для жизни».

За год в «Интернасьонале» нападающий сыграл 85 матчей, в которых забил 30 мячей и отдал 5 ассистов. Такая статистика 20-летнего парня не могла пройти мимо европейских скаутов. Началась борьба топ-клубов за Альберто.

«Зенит» опередил «Ман Сити» и «Барселону»

По разным слухам, на лучшего бомбардира Бразилии последних двух сезонов претендовали «Милан», «Арсенал», «Интер» и «Эвертон». Главными клубами по покупке Алберто стали «Ман Сити» и «Барселона». Пеп искал универсального форварда, который мог бы сыграть как на острие, так и по краям линии атаки. Хави, в свою очередь, интересовался бразильцем за умение играть в быстрый пас низом и уверенные решения в штрафной площади.

«Мы слышали об этом. Ничего конкретного, но видели этот интерес. К нам обращались и другие, но мы прилагаем усилия, чтобы сохранить Юри Альберто», – говорил в интервью ESPN об интересе «Ман Сити» президент «красных» Алессандро Барселлос.

«Зенит» оказался шустрее других клубов и подписал бразильца раньше, чем планировалось до этого. Команда хотела пополнить список форвардов в конце сезона, когда в Европу отправится Сердар Азмун. Но иранец решил в обход клуба самостоятельно подписать контракт с «Байером» и отправился к Андрею Луневу уже этой зимой.

«Года два рассматривали и наблюдали. Нужно было посмотреть, как быстро он закрепится на взрослом уровне. Это футболист, который много забивает, нацелен на ворота. Он усилит и разнообразит игру нашей команды», – приводит слова главного тренера петербургского клуба Сергея Семака официальный сайт «Зенита».

Возможно, именно долговременный интерес клуба стал одним из факторов переезда Альберто в Санкт-Петербург. Клуб наблюдал за форвардом с момента его перехода из «Сантоса», а не появился после голевой феерии Юри в чемпионате Бразилии.

Что получил «Зенит»?

На замену лучшему легионеру РПЛ приехал амбициозный форвард, способный играть на всех атакующих позициях. Сильной стороной Альберто является игра в штрафной зоне. В матчах за «Интернасьональ» Юри лишь раз забил из-за пределов штрафной. В «Зените» за удары издали хорошо отвечает Клаудиньо.

Плюсом Азмуна было умение открываться за спину. Этот кейс есть и у Альберто. Правда, бразилец суетится, когда оказывается под прессингом, совершая ошибки с потерей мяча. Поэтому из под опеки он часто выходит в одно касание. В атаке же он хорош за счет быстрого паса. Юри не похож на бразильских партнеров по команде: он не привык кружиться с мячом на подступах к воротам, а больше нацелен на проход в штрафную и удар. С Альберто «Зениту» придется играть еще быстрее, чтобы успевать открыться под отыгрыш бразильца или искать его забегания между защитниками соперника.

Альберто всегда хотел выступать под номером Кокорина

В детстве Альберто вдохновлялся зубастиком Роналдо, а сейчас кайфует от европейских форвардов: «Мне очень нравится Левандовский, его хладнокровие перед воротами. Варди, Кейн – тоже прекрасные форварды, безумно быстрые. Скорость – одно из главных и моих качеств вместе с физической силой». Именно в честь Левандовского он выбрал 9-й номер в «Зените». Раньше под ним выступал Александр Кокорин.

У Юри была мечта – сыграть в Лиге чемпионов. В Петербурге эта мечта может осуществиться уже в следующем сезоне. За это время Альберто быстро адаптируется к чемпионату благодаря бразильской диаспоре: Малком, Вендел, Клаудиньо и Дуглас Сантос тепло приняли новичка на сборе.

«Зенит» не упустил момент потроллить московский «Спартак» и на одной из первых тренировок задал Алберто главный вопрос: кто Юри по гороскопу.

По данным Transfermarkt, сине-бело-голубые отдали за форварда 20 млн. евро. Обычно в топ-клубы игроки из Бразилии попадают через чемпионаты Португалии. В этот раз Альберто может оказаться в АПЛ или Примере благодаря российскому футболу.

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