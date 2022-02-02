Бывший полузащитник «Локомотива» Иван Старков заявил, что при Анатолии Бышовце с футболистов брали деньги за место в составе.
– Вам правда предлагали место в составе за деньги?
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– Об этом много сказано. Я, наверное, первый из всех сказал про это вслух. Не скрываю этого. Тогда к моим словам отнеслись скептически. Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали, и другим молодым предлагали – тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду.
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– О каких суммах идет речь?
– Сумму не помню. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты, – сказал Старков.
Бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис подозревает, что деньги за попадание в состав брал другой тренер. Тот, что недавно работал в сборной России.
14 лет назад «Спартак» и «Локомотив» выдали великий матч. Как это было?
Источник: Sport24.
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