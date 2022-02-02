Бывший полузащитник «Локомотива» Иван Старков заявил, что при Анатолии Бышовце с футболистов брали деньги за место в составе.

– Вам правда предлагали место в составе за деньги?

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– Об этом много сказано. Я, наверное, первый из всех сказал про это вслух. Не скрываю этого. Тогда к моим словам отнеслись скептически. Не буду называть фамилии. Да, мне предлагали, и другим молодым предлагали – тем, кто стал попадать в состав при Бышовце. Я лично отказался и выбрал аренду.

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– О каких суммах идет речь?

– Сумму не помню. Либо половина премиальных, либо часть месячной зарплаты, – сказал Старков.

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