«Крылья Советов» представили арендованного у «Рубина» нападающего Ивана Игнатьева под трек Оксимирона.
23-летнего футболиста, который не забивал в официальных матчах с лета 2020 года, презентовали под трек «Кто убил Марка»?
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«Знаешь чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловат,
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«Агрессия – не про меня». Игнатьев – об изгнании из ночного клуба
И ты ходишь кругами, подбирая слова, сознавая: все исправить можно...» – такие слова из песни прозвучали на видео. Игнатьева также сняли в ролике в стиле клипа Оксимирона.
Нападающий «Рубина» рассказал о случае в Красноярске, когда его вывели из ночного клуба. Игнатьев уверяет, что агрессия – вообще не про него.
В сентябре 2020 года Игнатьев попал в ДТП в центре Казани. Футболист не пострадал, девушку за рулем другого авто госпитализировали.
А в марте 2019-го стало известно, что Иван нарушал режим и попадал в пьяные происшествия еще в «Краснодаре», но клуб Сергея Галицкого прощал игрока.
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