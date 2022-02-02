«Крылья Советов» представили арендованного у «Рубина» нападающего Ивана Игнатьева под трек Оксимирона.

23-летнего футболиста, который не забивал в официальных матчах с лета 2020 года, презентовали под трек «Кто убил Марка»?

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«Знаешь чувство, будто забуксовал, где-то свернул не туда, и путь стал замысловат,

Чемпионат России «Агрессия – не про меня». Игнатьев – об изгнании из ночного клуба 23/01/2022 В 08:43

И ты ходишь кругами, подбирая слова, сознавая: все исправить можно...» – такие слова из песни прозвучали на видео. Игнатьева также сняли в ролике в стиле клипа Оксимирона.

Нападающий «Рубина» рассказал о случае в Красноярске, когда его вывели из ночного клуба . Игнатьев уверяет, что агрессия – вообще не про него.

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