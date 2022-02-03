Российская Премьер-лига заняла 12-е место среди европейских чемпионатов по доходам клубов от телевизионных прав.

Как гласит отчет УЕФА, за 2020 год клубы РПЛ зарабатывали в среднем 2,1 млн евро на телетрансляциях – это меньше, чем у лиг Дании (2,6 млн), Польши (2,9), Нидерландов (4,2), Бельгии (4,7), Португалии (9,2), Турции (12,2), Франции (22,1), Италии (43,9), Германии (65,6), Испании (69,7) и Англии (более 110).

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Кроме того, РПЛ занимает шестое место из рассмотренных УЕФА 28 чемпионатов по несбалансированности распределения телеправ между клубами. В среднем лидер лиги по доходам превосходит по этому показателю медианный клуб в 2,8 раза. Больший финансовый разрыв существует только в Испании (2,9), Нидерландах (3), Кипре (3,3), Греции (4) и Португалии (9,2). Португальские клубы самостоятельно занимаются вопросом о телеправах – это приводит к такой серьезной разнице.

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