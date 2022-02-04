Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт с московским «Спартаком». В пресс-службе красно-белых отметили, что футболист проведет остаток сезона-2021/22 в «Самаре» и присоединится к «Спартаку» со стартом нового чемпионата.
«До 31 мая 26-летний центральный защитник продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года», – говорится на сайте московской команды.
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Чернов – воспитанник волгоградского футбола – начал взрослую карьеру в ЦСКА. Он перешел в армейский клуб в возрасте 18 лет. Никита играл на правах аренды за «Енисей» и «Урал», а в Премьер-лиге-2018/19 провел 11 матчей за ЦСКА после завершения карьеры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.
С августа 2019-го центрбек выступал за «Крылья Советов». В 2015 году Чернов вышел в составе сборной России при Фабио Капелло и сыграл на национальную команду без опыта выступлений в РПЛ.
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