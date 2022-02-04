Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов подписал контракт с московским «Спартаком». В пресс-службе красно-белых отметили, что футболист проведет остаток сезона-2021/22 в «Самаре» и присоединится к «Спартаку» со стартом нового чемпионата.

«До 31 мая 26-летний центральный защитник продолжит выступать за «Крылья Советов», после чего вступит в силу его контракт со «Спартаком», рассчитанный до 2026 года», – говорится на сайте московской команды.

Ad

Чемпионат России «Чувство, будто забуксовал». Игнатьева представили под Оксимирона 02/02/2022 В 12:22

Чернов – воспитанник волгоградского футбола – начал взрослую карьеру в ЦСКА. Он перешел в армейский клуб в возрасте 18 лет. Никита играл на правах аренды за «Енисей» и «Урал», а в Премьер-лиге-2018/19 провел 11 матчей за ЦСКА после завершения карьеры братьев Березуцких и Сергея Игнашевича.

С августа 2019-го центрбек выступал за «Крылья Советов». В 2015 году Чернов вышел в составе сборной России при Фабио Капелло и сыграл на национальную команду без опыта выступлений в РПЛ.

В комментариях под твитом «Спартака» о трансфере Никиты замечают , что в столичный клуб перешел второй клиент агента Павла Андреева. Первый – еще один экс-игрок «Крыльев» Данил Пруцев.

Ветеран «Спартака» Максим Калиниченко вспоминал, как уговаривал владельца клуба Леонида Федуна продать команду. Чем Калиниченко мотивировал просьбу

Чемпионат Швейцарии Чалов перешел в «Базель». ЦСКА отдал его в аренду до конца сезона 01/02/2022 В 17:50