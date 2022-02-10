Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев снова высказался об игровых качествах нападающих «Зенита» и «Челси» Артема Дзюбы и Ромелу Лукаку.
– Перед Евро ты сравнивал Дзюбу с Лукаку, но это же разный уровень.
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– В плане скорости – да, а по габаритам они с Дзюбой одинаковые.
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– Со стороны Лукаку выглядит просто огромным мускулистым человеком, который при этом еще быстрый и пластичный.
– Он быстрый, это да. Дзюба не быстрый, но Артем, может, даже лучше играет корпусом. Против него тяжелее играть в корпус, когда идут длинные передачи. Это чисто мое мнение, – сказал Дивеев.
Перед Евро-2020 Игорь Дивеев называл Ромелу Лукаку вторым Артемом Дзюбой. Нет, это не шутка.
Вчера Лукаку вывел «Челси» в финал клубного чемпионата мира и помог Томасу Тухелю установить уникальное достижение.
Источник: «Спорт-Экспресс»
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