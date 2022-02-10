Полузащитник «Лестера» Нампали Менди попал в сферу интересов ЦСКА.

Селекционеры армейского клуба следили за футболистом сборной Сенегала на Кубке африканских наций, где его команда взяла первый титул в истории. Менди сыграл в пяти матчах турнира из семи. Как сообщает Transfermarkt, вероятность перехода футболиста в РПЛ составляет 50%.

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Источник: Transfermarkt.

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