Полузащитник «Лестера» Нампали Менди попал в сферу интересов ЦСКА.
Селекционеры армейского клуба следили за футболистом сборной Сенегала на Кубке африканских наций, где его команда взяла первый титул в истории. Менди сыграл в пяти матчах турнира из семи. Как сообщает Transfermarkt, вероятность перехода футболиста в РПЛ составляет 50%.
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Источник: Transfermarkt.
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