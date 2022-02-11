Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов попросил РПЛ наказать владельца «Спартака» Леонида Федуна, который в интервью заявил, что Газизов выбрал быстрый заработок вместо многолетней работы с красно-белыми.
Газизов написал заявление на имя главы РПЛ Ашота Хачатурянца и сообщил, что считает высказывания Федуна умаляющими его деловую репутацию. Он попросил направить письмо в Комитет РФС по этике для проверки наличия нарушений.
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В конце 2021-го бывший гендир красно-белых заявил, что при найме на работу Федун предложил ему акции московского клуба и написал расписку.
Кто худший тренер «Спартака», а кто лучший? Составили рейтинг – один из лучших работал при Газизове.
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Источник: Baza.
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