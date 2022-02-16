Защитник «Кайрата» Нуралы Алип перешел в «Зенит» на правах аренды, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца 2022 года. По его истечении у «Зенита» появится право выкупа игрока. 22-летний футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 28-м номером. Казахстанец с первого сбора находился на просмотре в российском клубе. В матче с «Мидтьюлланном» Алип забил дебютный мяч за команду.

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