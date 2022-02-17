Новичок «Локомотива» Уилсон Исидор заявил, что перейти в московский клуб ему посоветовал бывший одноклубник по «Монако» Александр Головин.

«Головин – отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силен технически. Головин – в топе лучших игроков. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нем только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен. Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локомотив», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета», – сказал Исидор.

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Источник: официальный сайт «Локомотива».

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