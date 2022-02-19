Полузащитник «Ривер Плейт» Хорхе Карраскаль перешел в ЦСКА на правах аренды до окончания сезона-2021/22 с опцией выкупа футболиста. Он уже успешно прошел медосмотр и прибыл в расположение ЦСКА в Кампоаморе.
В качестве приветствия ЦСКА опубликовал выдуманный диалог с новичком команды. В ролике, растиражированном в соцсетях, аккаунт армейского клуба сначала лайкает фото игрока, а затем начинает с ним личную переписку на английском языке.
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ЦСКА пишет Карраскалю: «Хорхе, привет», получая на это: «Больше ничего не пишите, я уже еду!». Таким образом, московский клуб вспомнил историю, связанную с трансфером Юсуфа Языджи. Москвичи, представляя турка, показали видео с выдуманным диалогом, в котором они заманивают игрока: «Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ!»
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